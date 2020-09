Zoomarine, un mese di eventi per festeggiare Halloween

La magia di Halloween arriva a Zoomarine, il parco divertimenti di Roma dove dal 3 ottobre al 1° novembre si potrà festeggiare in totale sicurezza. La coreografia è già in pieno allestimento con zucche stregate, giostre “truccate” per l’occasione e un’accurata scelta di musiche spettrali.

Tra le anticipazioni diffuse dal team di Zoomarine figurano soltanto i nomi delle attrazioni preparate: La terra delle ombre, Zoombarine, Zombie Splash, La via dell’inganno, Halloween Fashion Day, Il cimitero dei desideri, Dinosa… ngue, Il Galeone delle anime erranti. Per questo particolare evento Zoomarine ha predisposto un pricing speciale che prevede promozioni per i piccoli visitatori “mascherati” con ingressi per loro a un euro, accompagnati da un adulto che pagherà un biglietto intero.

Nel rispetto delle direttive anti Covid-19, gli ingressi al parco saranno contingentati e si consiglia, pertanto, la prenotazione previo acquisto online su www.zoomarine.it. A tutti gli ospiti sarà chiesto di indossare sempre la mascherina, fatta eccezione quando si è seduti ai tavoli nelle aree ristoro.