Zoomarine prolunga la stagione con gli eventi di Halloween e Natale

Autunno e inverno aperto per feste: dopo tre anni, infatti, allo Zoomarine tornano tre eventi clou come l’Oktoberfest, Halloween e il Natale. Il parco marino alle porte di Roma prolunga dunque la stagione 2022 con appuntamenti e celebrazioni fino al mese di dicembre.

Il via è stato preso con il fine settimana del 24 e 25 settembre, quando per festeggiare l’Oktoberfest Zoomarine si è vestito in stile bavarese, accogliendo gli ospiti con degustazioni di birra della Casa Peroni, cibo e musica folk.

Dall’ultima settimana di settembre, Zoomarine sarà allestito a tema Halloween: tutti i weekend si potranno visitare i 5 Regni magici tematici all’aperto, le 3 Horror house, assistere alle dimostrazioni con gli animali tematizzate, allo show speciale di Magia al nuovo show dei tuffatori e all’evento di Pinocchio&Freeda a tema Halloween.

Inoltre per la prima volta il 31 ottobre ci sarà in programma una serata speciale Halloween con 15 spettacoli, dimostrazioni con gli animali, i Regni di Halloween, le Horror house, oltre 30 artisti coinvolti e una cena a tema in stile Alice in Wonderland.

Inoltre, ai clienti che acquistano online i biglietti per gli eventi di Halloween sarà regalato un ingresso omaggio per il Natale: «Prolunghiamo la nostra stagione di eventi fino a Natale – ha spiegato Alex Mata, direttore generale di Zoomarine – per offrire al pubblico sempre nuove emozioni e occasioni di svago. Abbiamo un calendario di attività che coprono feste amatissime come Oktoberfest e Halloween, riservando agli ospiti spettacoli sempre rinnovati, degustazioni e l’opportunità unica di entrare in contatto con i nostri bellissimi animali, delfini in primis. Inoltre per tutto il mese di settembre abbiamo le piscine aperte, approfittando delle temperature ancora gradevoli».