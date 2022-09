Zero emissioni, la road map del Wttc

In seguito all’assemblea di Montréal dell’International Civil Aviation Organization (Icao), giunta alla sua 41ª edizione e che ha coinvolto i 193 Paesi membri, il World Travel & Tourism Council (Wttc) chiede con urgenza ai governi di coordinare le misure di riduzione delle emissioni dell’aviazione globale e illustra la sua Net Zero Roadmap for Travel & Tourism.

Il Wttc si muove sui passi del Carbon Offsetting & Reduction Scheme for International Aviation (Corsia), del Long Term Aspirational Goal (Ltag) e dell’accordo di Parigi, stipulato tra gli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Secondo Julia Simpson, Wttc president & ceo, «i governi hanno la storica opportunità di firmare un accordo mondiale su un futuro a zero emissioni per l’aviazione. L’industria aeronautica si sta impegnando pienamente, ora abbiamo bisogno di un’azione coordinata di ciascun governo. Esortiamo tutti gli Stati membri dell’Icao a procedere in sinergia e a sostenere uno sviluppo dei viaggi sostenibili».

La Net Zero Roadmap for Travel & Tourism del Wttc è una vera e propria tabella di marcia che stabilisce le riduzioni delle emissioni per ciascun comparto del turismo. Il Wttc invita l’Icao e i suoi membri ad adottare lo schema come contributo ai piani di riduzione delle emissioni dell’aviazione internazionale.