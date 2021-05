YellowSquare apre a Milano: AAA direttore cercasi













Aprirà a luglio a Milano la seconda sede di YellowSquare, il progetto lanciato dai fratelli Marco e Fabio Coppola come YellowHostel (a Roma, nel 1999) e nel tempo evolutosi dal concetto iniziale di ostello low cost a luogo di accoglienza, di relazione, di socialità.

«Cerchiamo un direttore all’altezza, giovane ed esperto, che sappia fare una cosa rara: far sentire l’ospite a casa, in qualsiasi posto al mondo, anche se la permanenza dura solo un paio di giorni», afferma la marketing manager Paola Caridi. Le candidature sono aperte su www.sageexecutivesearch.it/ricerche-in-corso.

Soggiornare in un YellowSquare significa non solo dormire, ma anche poter ascoltare dal vivo una band, fare shopping con la gente del posto, assaporare la cucina locale rivisitata, farsi fare un taglio dal coiffeur o lavorare in coworking.

Dopo Roma e Milano, il brand arriverà presto anche a Firenze.