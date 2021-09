Wyndham, il brand di lusso Registry debutta in Georgia con l’Art Tbilisi













Il nuovo marchio di Wyndham Hotels & Resorts, Registry Collection Hotels, debutta in Georgia, con una proprietà ammiraglia di nuova costruzione che conterà 100 camere nel cuore della capitale Tbilisi. Con l’apertura prevista per l’inizio del 2023, l’Art Tbilisi sorgerà nel pittoresco quartiere di Abanotubani, una delle location più ambite del centro storico.

Wyndham Hotels & Resorts, la più grande società di franchising alberghiero al mondo per numero di proprietà, che vanta circa 9mila hotel in quasi 95 Paesi, ha recentemente introdotto Registry, il suo 21° marchio, con l’apertura del Grand Residences Riviera Cancún nel giugno 2021, aggiungendo un’offerta di lusso al suo crescente portafoglio di marchi. I Registry Collection Hotels puntano infatti a combinare un design curato con un servizio di prima classe.

Situato su una collina con vista sulla vivace città vecchia e sulle sue tradizionali case in mattoni, la nuova struttura offrirà agli ospiti un rifugio tranquillo ma con facile accesso a molte attrazioni di Tbilisi, tra cui le storiche sorgenti termali e i bagni sulfurei, situati proprio di fronte all’hotel.

Le camere offriranno un mix di suite, opzioni di alloggio deluxe ed executive. Il nuovo hotel disporrà anche di un ristorante di cucina locale, nonché di un wine bar panoramico con accesso ad un giardino con vista sui bagni sulfurei e sul fiume Mtkvari. A disposizione degli ospiti ci sarà anche un moderno centro fitness e un’area benessere con uno stabilimento termale privato e una sauna. Gli ospiti dell’hotel avranno anche accesso ai trasferimenti aeroportuali premium e parcheggio custodito in loco.

Dimitris Manikis, presidente per Europa, Medio Oriente, Eurasia e Africa (Emea) di Wyndham Hotels & Resorts, ha dichiarato: «Il nostro nuovo marchio è l’opzione perfetta per i proprietari di hotel di lusso indipendenti che vogliono mantenere il loro spirito indipendente, potenziandosi con noi a livello internazionale».

Il portfoglio di Wyndham in Georgia comprende Wyndham Grand Tbilisi, Wyndham Batumi, Ramada By Wyndham Tbilisi Old City, Ramada Encore Tbilisi, oltre ad una pipeline di 11 hotel in tutto il Paese.

Negli ultimi anni pre Covid la Georgia aveva registrato numeri record di visitatori, con il turismo arrivato a rappresentare circa il 18% del Pil del Paese. Nonostante la pandemia, secondo GlobalData, entro il 2025 la spesa totale per viaggi e turismo di tutti i visitatori in Georgia dovrebbe crescere del 40%, evidenziando l’alto potenziale della destinazione.