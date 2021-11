Wyndham Hotels & Resorts aprirà altri sette hotel in Turchia













Wyndham Hotels & Resorts continua a puntare sulla Turchia, ed annuncia l’intenzione di aggiungere altri sette hotel al suo portafoglio nel Paese, consolidando la sua posizione come la più grande compagnia alberghiera del paese per numero di proprietà, visto che con le nuove aggiunte raggiungerà le 90 strutture sul territorio turco.

I nuovi hotel apriranno ad Istanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Milas, Kuşadası e Adıyaman, ed offriranno diverse opzioni di alloggio a seconda del tipo di viaggiatore., unendosi al portfolio dei Days Hotel di Wydham, Ramada Encore e Ramada by Wyndham in Turchia, e Clc World Resorts & Hotels sotto Ramada Residences e Wyndham Residences.

Tra le nuove aperture di Wyndham in Turchia ci saranno il Days Hotel by Wyndham Ankara Çankaya, situato nel cuore di Ankara, che sarà il primo sotto Il marchio Days Hotel by Wyndham nella capitale; il Ramada Encore di Wyndham Istanbul Avcılar, che sarà situato a pochi minuti dal centro fieristico, congressuale e convegni TÜYAP e dall’Istanbul Expo Centre. E ancora, il Ramada Encore di Wyndham Istanbul Maltepe aprirà il mese prossimo e si trova tra Kadıköy e Kartal, vicino alla costa del Mar di Marmara. Il Ramada di Wyndham Adıyaman sarà il primo nel portafoglio di Wyndham ad essere lanciato in questa destinazione, e sarà vicino alle principali attrazioni della provincia, tra cui il monte Nemrut, il ponte Cendere, le rovine di Pirin, la moschea Adıyaman Ulu e il museo Adıyaman, ed è facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Adıyaman, dal quartiere degli affari e dall’università della città. Per gli amanti del golf e del relax aprirà invece il Wyndham Residences Kuşadası Golf & Spa, un resort da 410 appartamenti e ville, e un campo da golf a 18 buche.

Dimitris Manikis, presidente di Wyndham Hotels & Resorts Emea ha dichiarato: «La Turchia è il nostro quinto mercato più grande a livello globale e continua a essere una destinazione chiave per il nostro sviluppo di crescita qui a Wyndham. La nostra vasta gamma di offerte di alloggio offre opportunità per ogni tipo di viaggiatore, permettendogli di esplorare tutto ciò che il paese ha da offrire e l’aggiunta di queste nuove proprietà migliorerà ulteriormente le opzioni di alloggio degli ospiti nella regione. Non vediamo l’ora di continuare la nostra forte traiettoria di crescita qui in Turchia e di rendere possibile il viaggio in una destinazione così unica e bella».