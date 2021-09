Wyndham debutta negli Emirati Arabi con il brand Days Hotel













Wyndham Hotels & Resorts sta espandendo ulteriormente la sua presenza internazionale con l’apertura del Days Hotel by Wyndham Dubai Deira, struttura di nuova costruzione con 131 camere, quattro spazi separati per eventi e riunioni e una serie di servizi aggiuntivi tra cui un centro fitness, due ristoranti e servizio in camera.

È la prima struttura del brand Days Hotel by Wyndham negli Emirati Arabi Uniti e si unisce alle recenti aperture del Super 8 by Wyndham Dubai Deira e Wyndham Dubai Deira, come parte del Deira Enrichment Project e chiaro indicatore della rapida crescita del Gruppo nella regione.

L’hotel è vicino ai punti di riferimento principali di Dubai – tra cui il Dubai Creek, il Dubai Mall, il Dubai Frame, il Deira Gold Souk e la Moschea di Jumeirah, oltre a luoghi d’affari come come il Dubai World Trade Center e il distretto finanziario della città – con accesso diretto alla metropolitana.

Il nuovo hotel si aggiunge all’attuale portafoglio di Wyndham di 19 hotel negli Emirati Arabi Uniti, di cui 11 a Dubai.

Days Inn by Wyndham è uno dei brand di hotel di fascia media più grandi e riconosciuti al mondo, con un portafoglio globale di 1.600 proprietà.

Il lancio di Days Hotel by Wyndham Dubai Deira segue il debutto del marchio in Turchia nel giugno 2021 e segna l’ottavo marchio alberghiero che Wyndham ha lanciato negli Emirati Arabi, dopo il recente debutto del marchio La Quinta by Wyndham a Bur Dubai.

«Dubai è una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori di ogni angolo del mondo, alla ricerca di varietà di opzioni di alloggio, che la rendono il luogo ideale per lanciare il nostro marchio Days Inn by Wyndham – ha dichiarato Michel Augier, direttore regionale Medio Oriente e Africa di Wyndham Hotels & Resorts – Il lancio del Days Hotel by Wyndham Dubai Deira integra perfettamente il Wyndham Dubai Deira inaugurato di recente e il Super 8 by Wyndham Dubai Deira, che sono già situati all’interno del centro commerciale Deira Enrichment Project e del nostro portafoglio di oltre 60 hotel in Medio Oriente e Africa. Non vediamo l’ora di continuare a espandere i nostri marchi e le nostre offerte in destinazioni in evoluzione come Dubai».

Il Deira Enrichment Project – sviluppo di Ithra Dubai, consociata interamente controllata di Investment Corporation of Dubai – è un progetto a uso misto situato lungo il Dubai Creek e il lungomare nella parte occidentale di Deira. Con l’obiettivo di espandere il tessuto urbano della comunità di Deira verso il mare, il progetto dovrebbe diventare uno dei più grandi waterfront del mondo.

«Siamo lieti di collaborare con Wyndham Hotels & Resorts per portare ancora più opzioni di alloggio al nostro Deira Enrichment Project – ha detto Issam Galadari, ceo Ithra Dubai – Days Hotel by Wyndham Dubai Deira segna un’altra pietra miliare nello sviluppo del progetto e favorisce la crescita dell’ospitalità e del turismo di Dubai».