Wyndham debutta a Porto con un boutique hotel firmato Trademark













Wyndham Hotels & Resorts ha annunciato l’opening del Fontinha Hotel Porto, la sua prima struttura Trademark Collection in Portogallo.

Il boutique hotel aprirà ad aprile in pieno distretto dello shopping, vicino la popolarissima Rua Santa Catarina Street, e conterà 49 stanze.

Lanciato nel 2017, Trademark Collection by Wyndham arriva in Portogallo dopo i debutti in Belgio, a Bruxelles, in Ungheria, a Budapest, in Romania, a Bucarest, e in Grecia, a Salonicco.

Christian Michel, vice president for development Europe, Wyndham Hotels & Resorts, ha dichiarato: «Porto è diventata una città popolare e richiesta grazie alla sua ricca cultura. Siamo entusiasti di aver aggiunto il Portogallo tra le destinazione della nostra Trademark Collection».