Wttc: «Piena ripresa del turismo nel 2024»

Il 2022 è l’anno di ripresa del turismo dopo la pandemia ma, nonostante i numeri dell’estate, il settore non raggiungerà ancora i livelli pre Covid. Ad affermarlo è il World Travel and Tourism Council (Wttc), che prevede una piena ripresa dei viaggi nel 2024.

Con un’unica eccezione: la regione Asia-Pacifico, che supererà i numeri del 2019 già nel 2023.

Per quanto riguarda l’anno in corso, il miglioramento della fiducia dei viaggiatori porterà il turismo a un’accelerazione della ripresa del 43,7% rispetto al 2021, aggiungendo 10 milioni di posti di lavoro.

Secondo il Wttc, analizzando i dati della prima metà del 2022 “è probabile che il settore torni ai livelli pre pandemia intorno alla fine del 2023, anche il se il pieno recupero di tutte le regioni avverrà nel 2024”.

Se l’Asia-Pacifico è in anticipo sui tempi, il turismo in Europa tornerà allo scenario 2019 nel 2024, con un contributo al Pil del 4,1%.

Dal 2022 la ripresa del settore migliorerà ogni anno. Il Wttc prevede che, tra il 2022 e il 2032, il contributo del settore turistico all’economia globale crescerà a un tasso medio annuo del 5,8%, più del doppio della media del 2,7% stimata per l’economia mondiale. In questa decade si genereranno 126 milioni di nuovi posti di lavoro, concentrati nella regione Asia-Pacifico (64,8%), in particolare in Cina (25,5%) e India (20,4%).

Permangono però fattori di rischio per la ripresa: continua il conflitto in Ucraina, con gravi conseguenze per l’economia della maggior parte dei Paesi a causa dell’interruzione della catena di approvvigionamento e dell’aumento del prezzo dell’energia, che ha innescato l’inflazione in molti paesi. I prezzi stanno aumentando e il reddito disponibile per le famiglie nei principali mercati si sta riducendo.

Inoltre le restrizioni dello spazio aereo e l’aumento del costo del petrolio portano a rendere più costosi i biglietti di viaggio. Altra incognita è la carenza di personale, una delle sfide chiave per il settore in via di ripresa.