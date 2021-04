Wttc, la presidenza passa al ceo di Carnival Arnold Donald













Rinnovato il vertice del Wttc, affidato ad Arnold Donald (presidente e ceo di Carnival Corporation) che subentra a Chris Nasetta (presidente e ceo di Hilton) al termine del Global Summit svoltosi nei giorni scorsi a Cancun dove è stato anche annunciato il prossimo appuntamento che si terrà a Manila nelle Filippine nel 2022.

Un forum, quello di Cancun, che ha registrato un successo di consensi per i temi affrontati dai leader mondiali del settore pubblico e privato nel settore dei viaggi e del turismo che hanno preso una posizione unitaria per riavviare in sicurezza i viaggi internazionali. Nella tre giorni messicana del Wttc, centinaia dei principali leader mondiali nel mondo degli affari, ministri del governo e decisori chiave di tutto il settore globale dei viaggi e del turismo si sono confrontati e hanno discusso i nuovi parametri nell’organizzazione dei viaggi e soggiorni nel mondo.

Soddisfatta per i lavori del summit Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc, che ha dichiarato: «La nostra stessa presenza qui, dimostra che possiamo riprendere i viaggi internazionali ancora una volta, osservando i più recenti protocolli di salute e sicurezza, che Wttc ha contribuito a sviluppare per le imprese grandi e piccole in tutto il settore. Insieme abbiamo dimostrato che con un fronte unito, sia il settore pubblico che quello privato di travel & tourism possono guidare il cambiamento e rimettere in moto il mondo turistico.»

Tra i punti fermi per la ripartenza, discussi nelle varie sessioni, la priorità della protezione dei milioni di posti di lavoro della filiera turistica, del salvataggio delle imprese e del sostegno dell’economia globale attraverso, appunto, la rinascita sicura dei viaggi internazionali. Il Wttc si è inoltre impegnata a lavorare per un futuro più inclusivo e sostenibile, promuovendo l’uguaglianza di genere e l’equità, e aumentare la rappresentanza femminile nei ruoli di leadership con l’aiuto di una testimonial conosciuta in tutto il mondo, come la grande campionessa di tennis, vincitrice di 18 Grandi Slam, Martina Navratilova.