Wttc, il Global Summit si terrà dal 25 al 27 aprile a Cancún













Rinviato al 25-27 aprile il Global Summit del Wttc, World Travel and Tourism Council, che verrà organizzato a Cancún, Messico, in stretta collaborazione con con il governo di Quintana Roo. Il Wttc ha deciso di spostare il suo vertice globale da marzo ad aprile in coincidenza con l’atteso allentamento delle restrizioni di viaggio e l’inizio della ripresa del settore.

Mentre Cancún si era detta pronta ad ospitare il vertice globale in marzo, l’organizzazione internazionale ha spiegato che la riprogrammazione dell’evento è un atto dovuto a causa della recrudescenza della pandemia e l’insorgere delle varianti che hanno imposto nuove restrizioni in molti paesi; così questo rinvio consentirà a più partecipanti internazionali di prendere parte e contribuire a guidare il settore verso la ripresa.

L’evento si svolgerà in un formato ibrido, consentendo a chi non è in grado di viaggiare di beneficiare virtualmente dei contenuti. Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc, ha osservato: «Con l’accelerazione del lancio della vaccinazione globale e con le regole di mobilità internazionale che dovrebbero essere allentate nelle prossime settimane, più persone provenienti dalle regioni chiave potranno partecipare all’evento e arricchire il confronto, così come renderemo possibile la partecipazione da remoto di tante altre persone da qualsiasi parte del mondo».

Guevara non ha poi nascosto la gravità della situazione, evidenziando che «il settore dei viaggi e del turismo è stato devastato dalla pandemia Covid-19, con oltre 174 milioni di posti di lavoro a rischio, rendendo il nostro summit globale più rilevante e importante che mai. Il Summit vuole diventare la principale piattaforma globale per i leader del settore per impostare il percorso in avanti, condividere il futuro dei viaggi con il mondo e accelerare la ripresa del settore. Il Wttc vuole anche mostrare come possiamo usare questa esperienza per adattarci a Covid-19 e riportare il settore globale del turismo e del turismo alla ripresa e ripristinare così milioni di posti di lavoro».

Il vertice globale sarà anche un’importante opportunità per mostrare ciò che il Messico e Cancún possono offrire come destinazione, insieme ai protocolli di salute e sicurezza di livello mondiale che sono stati implementati per ospitare un evento del genere.