Wttc, il Global Summit di Manila slitta ad aprile













Slitta il 21° Global Summit del World Travel & Tourism Council (Wttc) che si svolgerà dal 20 al 22 aprile sempre a Manila, anziché a marzo come programmato a fine anno, per consentire così una più ampia partecipazione di operatori e invitati, visto il perdurare dell’emergenza pandemica.

Come spiega Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc: «Mentre i Paesi di tutto il mondo iniziano ad aprire le porte ai viaggi, abbiamo preso la decisione di riprogrammare il nostro vertice globale di poche settimane. Ciò consentirà a più partecipanti internazionali di unirsi a noi a Manila e contribuire a guidare il settore verso una necessaria ripresa economica. Al nostro Global Summit, che è tra gli eventi più influenti e molto atteso dal comparto, prenderanno così parte i nostri membri, molti leader del settore e rappresentanti chiave del governo filippino per condividere strategie e ripristinare in sicurezza i viaggi internazionali».

Di eguale tenore il commento di Bernadette Romulo-Puyat, segretario del Dipartimento del Turismo delle Filippine, che ha dichiarato: «Il vertice globale del Wttc sarà per noi un’opportunità significativa per mostrare i preparativi che abbiamo messo in atto per la nostra eventuale riapertura ai visitatori internazionali. Il turismo ci ha sempre fornito infinite opportunità e la riapertura delle nostre destinazioni e dei nostri confini è fondamentale per sostenere il sostentamento di milioni di persone che dipendono dai viaggi e dal turismo».

Il Summit sarà organizzato in versione ibrida: ospitato in presenza al Metro Manila, e in streaming con i principali player internazionali.