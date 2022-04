Wttc, al via a Manila il summit mondiale del turismo













Anche se ufficialmente i lavori inizieranno domani, questa mattina si è già svolta la conferenza stampa di apertura del 21° global summit del Wttc, World Travel and Tourism Council, che si tiene a Manila, capitale delle Filippine. All’evento partecipa anche L’Agenzia di Viaggi Magazine come unico giornale italiano presente alla tre giorni di dibattiti e conferenze sul futuro e le opportunità dell’industria turisitica nel post Covid.

Insieme al ceo dell’organizzazione, Julia Simpson, e al chairman, Arnold Donald, a questa che si può considerare una cerimonia di pre-apertura dell’evento, ha partecipato anche la seretaria al Turismo delle Filippine, Bernadette Romulo-Puyat.

Tutti emozionati, comprensibilmente, per essere finalmente in presenza e «riuscire a guardarsi negli occhi e stringersi la mano – come ha sottolineato Julia Simpson – Abbiamo oltre mille partecipanti che arrivano da tutto il mondo e le delegazioni di 30 governi, tra i quali gli Stati Uniti, il Giappone, il Sudafrica e l’Unione europea. Oltre a 200 giornalisti da tutto il mondo. Cifre che hanno superato le nostre aspettative, soprattutto se consideriamo le restrizioni legate al Covid ancora presenti in molti Paesi. E le aspettative per tutto il settore nei prossimi anni sono estremamente positive».

Simpson ha poi voluto ringraziare il governo delle Filippine per avere collaborato alla realizzazione dell’evento e ha espresso apprezzamento per il grande recupero che il Paese ha già raggiunto nel settore del turismo. Anticipando i dati del rapporto che sarà divulgato a breve, infatti, il ceo del Wttc ha detto che nel 2021 si è registrata una crescita della spesa di quasi il 130% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 41 miliardi di dollari. I posti di lavoro sono cresciuti del 20%, rispetto al 2020, raggiungendo la cifra di 7,8 milioni di addetti.

«Nei prossimi due giorni affronteremo argomenti molto importanti per il nostro settore. A cominciare dal turismo sostenibile, che ci vede protagonisti in favore delle risorse naturali di tutto il pianeta. Un impegno che coinvolge le strutture ricettive così come le società che si occupano del trasporto e tutti gli altri servizi connessi«, ha concluso Simpson.