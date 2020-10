Wtm Virtual 2020, le sessioni online saranno anche preregistrate

Addetti ai lavori e buyer non dovranno aspettare le sessioni dal vivo per stare al passo con le tendenze del settore dei viaggi. Dal giorno del suo inizio (le ore 7:00 del 9 novembre), Wtm Virtual offrirà infatti una serie di sessioni virtuali on demand preregistrate in modo che tutti gli interessati potranno tenersi aggiornati con le ultime tendenze e sviluppi del mercato nel momento che preferiscono, senza dover attendere le sessioni programmate.

Ogni sessione metterà in evidenza le opportunità che aspettano di essere colte in alcuni dei settori più interessanti, tra cui Lgbt+ e il settore studentesco, giovanile e dell’istruzione. Altre sessioni on demand esamineranno regioni specifiche, come il modo in cui la Cina sta uscendo dalla crisi del turismo del Covid-19 o la domanda prevista per un aumento dei viaggi in America Latina.

Un’altra sessione virtuale on demand sarà dedicata a cosa possiamo aspettarci, dal Regno Unito all’America Latina, nel 2021 nel settore dei viaggi e turismo, è stata organizzata in associazione con ForwardKeys. Un La sessione esaminerà il rapido recupero dei viaggi e del turismo in Cina, iniziato con le vacanze del Primo Maggio e ulteriormente migliorato durante le vacanze della Seconda Settimana d’oro all’inizio di ottobre, quando i voli nazionali e gli hotel hanno registrato un livello di traffico superiore a quello del 2019.

«Con le sessioni on-demand di Wtm, i partecipanti di Wtm Virtual possono massimizzare il loro tempo e organizzare la loro visita per generare più opportunità aggiornandosi con le sessioni ogni volta che hanno” finestre “nel loro diario Wtm Virtual», ha detto Simon Press, exhibition director di Wtm Londra.