Wtm Virtual 2020 al via: cosa c’è in agenda

È iniziato il conto alla rovescia per Wtm Virtual, la manifestazione che comprende anche Travel Forward Virtual e International Tourism & Investment Conference, che andrà in scena online dal 9 all’11 novembre.

Tra gli appuntamenti da non perdere durante i tre giorni della manifestazione, ci sono le previsioni turistiche globali di Euromonitor International (lunedì, dalle 9.00 alle 9.45); l’Itic (International Tourism & Investment Conference, lunedì dalle 16.15 alle 17.15); le conferenze relative al settore aviation dei vettori low cost Ryanair (martedì, dalle 10.00 alle 11.00) e JetBlue (mercoledì, dalle 14.00 alle 15.00); il Summit dei ministri Unwto, Wttc e Wtm (lunedì, dalle 12.00 alle 14.00); e infine, il meeting dei ministri del turismo di Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain, il primo in programma dalla firma degli storici accordi di Abraham (lunedì, dalle 15.00 alle 16.00).

«Il 2020 è l’anno in cui le connessioni globali devono essere mantenute, costruire quelle reti e capire cosa sta succedendo in questi tempi straordinari e difficili. I nostri delegati saranno in grado di stare al passo con i tempi e gettare solide basi per la ripresa e l’innovazione nel 2021», ha detto Simon Press, executive director.