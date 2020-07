Wtm Londra si rinnova in vista della prima edizione post-Covid

L’appuntamento con le edizioni 2020 di Wtm Londra e Travel Forward è confermato dal 2 al 4 novembre presso ExCel, il centro fieristico sulle rive del Tamigi che verrà per l’occasione riadattato per rispettare tutte le linee guida anti-Covid decise dal governo britannico.

«La prossima edizione di Wtm London sarà estremamente importante per dimostrare la rinascita del mondo del travel», ha detto Simon Press, exhibition director della fiera, presentando i contenuti delle due manifestazioni.

Tra le novità del prossimo novembre, ci sarà la partnership tra Unwto, Wtm e il World Travel & Tourism Council per dare vita a una versione ancora più importante del tradizionale appuntamento del Ministers’ Summit, un evento che quest’anno si svolgerà lungo tutta la giornata di lunedì 2 novembre.

Torna invece come lo scorso anno la joint venture tra la fiera londinese e l’International Tourism & Investment Conference, la società presieduta dall’ex segretario generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, Taleb Rifai, per dare vita a un vero e proprio summit in cui verranno delineate le strategia di ripresa per l’intero settore.

Oltre a nuovi format previsti sia per il Wtm Buyers Club Program che per il Wtm Speed Networking, la manifestazione di Reed Exhibitions farò di tutto per garantire a delegati e visitatori il rispetto di tutte le norme previste dal governo di Boris Johnson, che dal mese di settembre ha dichiarato il complesso fieristico della capitale inglese pronto per ospitare di nuovo tutti i tipi di di grandi eventi.

Accanto a Wtm Londra, quest’anno torneranno nella capitale inglese anche i suoi eventi collaterali: Travel Forward, l’appuntamento dedicato alla tecnologia e la London Travel Week, dal 30 ottobre al 5 novembre 2020.

A completare il portfolio londinese, arriverà poi il 10 e 11 novembre, Wtm Virtual, evento in streaming che punta a ripetere il successo dell’Arabian Travel Market virtuale svoltosi a inizio giugno.