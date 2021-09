Wtm London, svelati i primi eventi in presenza













Con il ritorno degli eventi in presenza, torna anche la possibilità per i professionisti del turismo di riunirsi e discutere dal vivo del futuro del settore. Grande attesa, quindi, per il Wtm London, di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner, che ha già pubblicato un’anteprima dei principali eventi live che si terranno al Wtm Global Stage all’ExCeL London, dal 1° al 3 novembre 2021.

Tra gli eventi più attesi, la presentazione del Wtm London Industry Report contenente preziose informazioni sull’industria e i turisti britannici: aspettative, cosa ritengono importante, trend presenti e futuri.

Anche la società di ricerche di mercato Euromonitor International presenterà il suo nuovo rapporto focalizzato sull’innovazione nel settore.

Grande spazio sarà dedicato anche all’aviazione, con la “Wtm’s Big Airline Session” organizzata dall’esperto di aviazione di Wtm, John Strickland, in cui si discuterà dello stato di avanzamento, le sfide e le prospettive per il settore che è ancora in profonda crisi a causa della pandemia. I principali protagonisti del settore avranno modo di discutere su come stanno gestendo la crisi, su come stanno aiutando a ripristinare la fiducia dei clienti e la loro vision per il futuro.

Due destinazioni chiave saranno al centro dell’attenzione: la Cina e l’Arabia Saudita.

Il Wtm China Forum organizzato da China Travel Online, si interrogherà sulla riapertura delle frontiere, e analizzerà tendenze del mercato e fattori chiave per attirare i visitatori cinesi.

Le due sessioni sull’Arabia Saudita si focalizzeranno invece sui progetti di sostenibilità legati al turismo di questa destinazione emergente.

Molto attese anche le sessioni e gli Awards sul Turismo responsabile, specialmente in un momento come questo, che offre all’intero settore un’occasione da non perdere per abbracciare pratiche e standard per turismo migliore.

Sostenibilità al centro anche del vertice tra Unwto, Wttc e Wtm, dal titolo appunto “Investing in Tourism’s Sustainable Future”. Il vertice unirà ministri del Turismo, leader e massimi esperti e analisti del settore, ed esaminerà il futuro sostenibile del turismo, nonché il ruolo che gli “investimenti verdi” mirati avranno nel raggiungimento di questo obiettivo.