Wtm London si farà: appuntamento dal 2 al 4 novembre

Nessun rinvio, le edizioni 2020 di Wtm Londra e Travel Forward si terranno come previsto dal 2 al 4 novembre presso ExCel. A darne notizia è una nota di Reed Exhibitions, che sottolinea come già dal mese di settembre il complesso fieristico della capitale inglese sarà pronto per ospitare di nuovo tutti i tipi di manifestazione grazie ai lavori in corso in queste settimane, eseguiti per rispettare i protocolli sanitari internazionali in materia di grandi eventi.

«La prossima edizione di Wtm London sarà estremamente importante per dimostrare la rinascita del mondo del travel», ha detto a questo proposito Simon Press, exhibition director della fiera.

«In questi mesi, l’intera area di Excel sta subendo una trasformazione, con hall, meeting room, spazi per le conferenze e padiglioni che vengono adattati per rispettare tutte le misure di distanziamento sociale previste, sia a livello mondiale che nazionale», ha confermato Simon Mills, executive director di ExCeL London.

In attesa delle novità previste dai due eventi, i mesi che vanno da qui a novembre saranno riempiti con le iniziative di Wtm Global Hub, il micro-sito lanciato dal team di Wtm per tenere aggiornati operatori e viaggiatori sulle novità della fiera e e quelle di Travel Forward Online, il progetto on air in questi mesi (fino a ottobre 2020) che comprende alcuni eventi dedicati al mondo della tecnologia.

Dopo lo svolgimento di Wtm London e Travel Forwars, inoltre, verrà lanciato un nuovo evento b2b rigorosamente online, con appuntamenti schedulati, sul modello di quanto è già avvenuto con Arabian Travel Market (Virtual), l’happening virtuale che è stato in grado di attrarre all’inizio di giugno qualcosa come 12mila partecipanti provenienti da 140 Paesi.