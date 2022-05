Wtm London scalda i motori: appuntamento dal 7 al 9 novembre













Sarà dal 7 al 9 novembre l’appuntamento 2022 con il Wtm a Londra. Il World Travel Market si terrà come d’abitudine ad ExCeL London e sono già arrivate le prime conferme da parte di enti del turismo e destinazioni come Messico, il Catalan Tourist Board, le Isole Baleari, Guatemala, Croazia, Bulgaria, le Fiandre, Perù, Ras Al Khaimah e gli Emirati Arabi Uniti, come anche da parte di gruppi alberghieri, compagnie di crociera, autonoleggi e tour operator.

Con il claim “Reshaping Travel Together”, il World Travel Market 2022 a Londra – di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner ufficiale – sta lavorando su nuovi elementi e sulla conferma di formule consolidate. In un momento in cui la domanda è di nuovo alta e stanno tornando le prenotazioni, la manifestazione punta a fare da vetrina a come l’industria si è evoluta negli ultimi due anni per andare incontro alle richieste post-pandemia.

Tra le new entry sul fronte espositori figurano l’italiana Blastness, il tour operator croato Sunturist e United Rivers, operatore svizzero specialista di crociere fluviali. Arrivano poi le conferme di brand come AMResorts e Palladium Hotel Group.