Wtm London lancia un concorso per le migliori startup del travel













La creatività al potere: Wtm London, Travel Forward e World Tourism Forum di Lucerna (Wtfl) hanno lanciato la Front Runners Travel Tech Competition, una sorta di concorso per startup turistiche e startup tecnologiche che offrono soluzioni sostenibili e innovative per il settore dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità.

Front Runners Travel Tech Competition selezionerà 30 startup in tre categorie da promuovere tra gli espositori e i partecipanti di Wtm e Tf come migliori innovatori con cui collaborare per prosperare, in un’era in cui affrontare la sostenibilità sta diventando imperativo. Le categorie sono state scelte per stimolare la creatività e aumentare la consapevolezza per le soluzioni tanto necessarie attorno a temi chiave quali Smart Mobility, Hospitality of the Future e Experiences Revolution.

La scelta delle migliori startup di questo concorso verrà svelata il 2 novembre 2021 durante i meeting in presenza Wtm London e Travel Forward all’Excel London, quando nove finalisti (i primi tre per categoria) saranno invitati a illustrare i loro progetti a una giuria internazionale e a un pubblico esclusivo di investitori, leader del settore e innovatori. Le candidature si possono già presentare consultando il sito ufficiale del Wtm e il bando durerà fino al 26 agosto 2021.

Wtfl è un’istituzione senza scopo di lucro con sede in Svizzera che riunisce decisori di industria, governo, mondo accademico, giovani laureati e startup. Gestisce campi di avvio che guidano e supportano l’innovazione nel turismo dal 2015 e ha sviluppato una soluzione di strumento Dealflow che collega le startup a potenziali investitori.

Per Simon Press, event director presso Wtm London e Travel Forward, «è davvero importante e stimolante essere riusciti a riunire le destinazioni del Wtm London, il pubblico tecnologico di Travel Forward e l’esperienza del Wtfl nel nostro nuovo concetto di competizione di startup turistiche finalizzate a guidare un cambiamento positivo e portare un valore tangibile al settore.L’attenzione al B2B crea un cerchio perfetto di opportunità: le startup B2B stanno sviluppando le soluzioni e gli strumenti di cui il settore ha bisogno, mentre l’industria richiede soluzioni e strumenti che le startup stanno sviluppando».

Anche Martin Barth, presidente e ceo di Wtfl, si è detto soddisfatto dell’operazione, osservando che «esiste una sinergia naturale per le startup tecnologiche innovative con il pubblico globale di destinazione di Wtm London e Travel Forward, nonché espositori, acquirenti e fornitori incentrati sul turismo».