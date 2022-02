Wtm London, il timone passa a Juliette Losardo













Wtm London ha un nuovo exhibition director: è Juliette Losardo che raccoglie il timone alla guida della fiera londinese da Simon Press (che lascia l’incarico dopo 14 anni per intraprendere nuove strade professionali).

La nomina è stata annunciata da RX, la società madre che gestisce e organizza il World Travel Market (che quest’anno si svolgerà a Londra in presenza dal 7 al 9 novembre 2022 nella storica sede di ExCel London).

Losardo è una manager con un’esperienza di oltre 18 anni nelle maggiori società che si occupano di eventi e media internazionali e approda a Wtm da Clarion Events, dove ha svolto il ruolo di commercial director, dopo aver occupato ruoli di rilievo a Centaur Media e Getty Images.

Vasyl Zhygalo, managing director di RXME e portfolio director degli eventi Wtm e Ibtm ha affermato: «Siamo orgogliosi di annunciare la nomina di Juliette e insieme lavoreremo per supportare la ripresa del travel trade globale. Juliette ha una ampia esperienza nel confezionare eventi e conferenza di successo per il B2B trade. Lavoreremo insieme per organizzare un’edizione di alto valore e qualità per Wtm London 2022 mettendo a disposizione dei professionisti dell’industria i migliori servizi per fare business».

«Sono entusiasta di entrare nel team di Vasyl e del Wtm London in un momento così importante di cambiamento e di ripresa – ha commentato Juliette Losardo – La travel industry ha dimostrato un incredibile capacità di resilienza alla grande sfida della pandemia. Vedo grandi opportunità per il futuro».

Vasyl Zhygalo ha infine salutato Simon Press, «un appasionato sostenitore del Wtm e l’ampio portfolio travel costruito da Simon in questi 14 anni rimarrà una sua eredità importantissima per il World Travel Market».