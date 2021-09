Wtm London, chi parteciperà? Medio Oriente protagonista













Provengono da oltre 30 Paesi del mondo, di cui 16 europei e altri come Perù, Cina, Israele, Maldive, Russia e Stati Uniti, gli espositori che si sono già iscritti al Wtm 2021, di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è come da tradizione media partner.

La manifestazione in formula ibrida torna in presenza all’ExCel di Londra da lunedì 1° novembre a mercoledì 3 novembre, per poi essere seguita da un’edizione digitale (Wtm Virtual), di scena sui canali online della fiera l’8 e il 9 novembre.

Tra i partecipanti, tutti i rappresentanti del comparto turistico, tra cui enti turistici, catene alberghiere, compagnie di crociera, dmc e e attrazioni. Particolarmente rappresentati quest’anno il Medio Oriente e le regioni del Golfo con destinazioni come Sharjah, Ras Al Khaimah e l’emirato di Fujairah (Eau), Bahrain, Arabia Saudita, Giordania, Qatar ed Egitto.

Abdelrazzak Arabiyat, amministratore delegato del Jordan Tourism Board, commenta: «Wtm London è una delle fiere più importanti. Partecipiamo ogni anno per fare rete e incontrare il commercio e i media del turismo». Quasi 60mila i britannici che hanno visitato la Giordania nel 2019, in parte grazie all’introduzione della rotta easyJet da Londra ad Aqaba. «La destinazione si sta lentamente riprendendo e i numeri del turismo stanno ricominciando a salire», ha aggiunto Arabiyat.

È pronto a mostrare nuove attrazioni e protocolli sanitari l’emirato di Sharjah. «La nostra partecipazione al Wtm è un evidente segno che gli eventi stanno prendendo una piega migliore a livello globale», afferma Khalid Jasim Al Midfa, presidente della Sharjah Commerce and Tourism Development Authority.

«Il Regno Unito è uno dei nostri principali mercati, quindi non vediamo l’ora di entrare in contatto con i vari partner», dichiara Raki Phillips, amministratore delegato di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority.

Per Simon Press, direttore di Wtm London & Travel Forward Exhibition, «novembre sarà un mese cruciale per il nostro settore che avrà l’occasione di riunirsi per riconnettersi e ricostruire. Tutte le nostre ricerche mostrano che c’è un’enorme quantità di domanda repressa di viaggi, quindi gli espositori che coglieranno l’attimo al Wtm di Londra saranno in grado di concludere affari redditizi e scoprire innovazioni e idee che rimodelleranno il concetto viaggio. In più, le destinazioni potranno mostrare al mondo la propria apertura al turismo».