Wtm London, anche easyJet al World Responsible Tourism Day

Sostenibilità, tutela dell’ambiente e viaggi a emissioni zero saranno i grandi protagonisti al Wtm London – con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner – il prossimo 8 novembre, in occasione del World Responsible Tourism Day. La kermesse è in programma dal 7 al 9 novembre.

Una giornata dedicata alla tutela della terra, a cui prenderanno parte i principali operatori del settore come Garry Wilson, chief executive officer della divisione vacanze di easyJet, che insieme ad Harold Goodwin, Wtm responsible tourism adviser, interverrà sull’argomento la mattina alle 11.30.

Garry Wilson è alla guida di easyJet Holidays dall’anno della sua fondazione, il 2019, e da allora ha dato un’impronta di sostenibilità alle proposte del t.o. dimostrando che ci si può prendere cura del pianeta, con viaggi organizzati in maniera accessibile a tutti e che non costino la salute della terra. L’impegno del tour operator sin dall’inizio, infatti, è stato nel promuovere pacchetti che siano al 100% senza emissioni di carbonio e che sostengano le relazioni e l’economia della destinazione. Ora, l’obiettivo è alzare l’asticella e dare una nuova scossa all’intero comparto, affinché tutti vadano sempre più nella direzione di una maggiore sostenibilità.

«Garry ha una lunga esperienza nel turismo responsabile e può spiegarci perché questo comparto ha in questo momento un forte appeal economico e quali sono i trend che caratterizzeranno i prossimi anni – ha detto Harold Goodwin – Il nostro intervento approfondirà il tema in ogni aspetto, dai cambiamenti nel settore dell’aviazione civile alla ricettività alle esperienze del viaggiatore in un mondo sempre più concorrenziale».

La compagnia aerea easyJet ha un piano dettagliato che le permetterà di arrivare a zero emissioni di carbonio entro i prossimi 30 anni, con l’ambizione finale di arrivare a volare con aeromobili alimentati a idrogeno.