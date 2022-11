Wtm London al via con una Piazza Italia da 1.700 mq

L’Italia in prima fila al Wtm di Londra –fiera di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner – con un maxi stand Enit da 1.700 metri quadrati condiviso con le Regioni, aperto ai visitatori da oggi al 9 novembre. La consueta “piazza Italia”, inaugurata quest’anno dall’ambasciatore a Londra, Inigo Lambertini, e dal direttore dell’Ice, Giovanni Sacchi.

Obiettivo della presenza in fiera: ribadire la posizione di leadership sul mercato internazionale e offrire ai player italiani la possibilità di confrontarsi su trend e destinazioni con gli stakeholder mondiali. “Grande attenzione al mercato Uk che ogni anno muove oltre 100 milioni di investimenti soprattutto per la vacanza culturale in città d’arte e al mare. Cinque le regioni in testa alle preferenze dei britannici: Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto e Campania”, riferisce l’Agenzia Enit in una nota.

Ma l’Italia celebra in generale la ripresa: il nostro Paese, si legge nella nota ufficiale, ha registrato crescite dai principali mercati con entrate pari a 21,3 miliardi di euro (+22,7% sul 2020; -52,0% sul 2019), collocandosi al quarto posto della scala globale per incassi dal turismo internazionale. Nell’anno sono salite anche le quote di Spagna (da 3,4% a 5,6%), mentre sono diminuite quelle degli Usa (da 13,3% a 11,4%) e della Germania (da 4,1% a 3,6%).

Stando in particolare ai dati Unwto, gli arrivi dei primi sette mesi dell’anno hanno raggiunto il 57% dei livelli pre pandemia. Rispetto invece allo stesso periodo del 2021, nel periodo gennaio-luglio 2022 gli arrivi di turisti internazionali sono quasi triplicati (+172%).

Dal neo ministro del Turismo, Daniela Santanchè, un messaggio al mercato: «Esprimo grande soddisfazione per l’ampia partecipazione di Regioni, enti e operatori italiani al Wtm di Londra. La forte presenza dell’Italia rientra nella strategia del governo e del mio mandato di promuovere il made in Italy in modo sinergico».

Il World Travel Market, prosegue, «è un evento che ci dà l’occasione di rivolgerci a un mercato per noi strategico e che testimonia l’impegno del ministero e di Enit a fare squadra con operatori e imprese nella promozione dell’offerta turistica italiana».

Le fa eco l’amministratore delegato di Enit, Roberta Garibaldi, che ricorda come «i viaggiatori dal Regno Unito figurino ai primi posti della classifica dei turisti stranieri venuti in Italia per trascorrere una vacanza». Un mercato, quello Uk, che predilige l’accoglienza in hotel (10 milioni di presenze, pari al 73,5% del totale) e sceglie, in primis, la cultura, seguita da spiagge e sport.

Tra gli eventi presenti nell’agenda italiana al Wtm, i cooking show della Campania e di Roma Capitale e la conferenza del Veneto sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.