Wtm London, accordo con China Travel Online per il mercato asiatico













Gli organizzatori di Wtm Londra, uno dei principali eventi per l’industria mondiale dei viaggi e del turismo, hanno annunciato che China Travel Online sarà il nuovo byuer partner e media partner della manifestazione per il mercato cinese.

China Travel Online è un portale B2B specializzato in turismo outbound dalla Cina, e che collega destinazioni, attrazioni, hotel e altri fornitori di viaggi in tutto il mondo ad operatori cinesi.

Grazie all’accordo con Wtm London – di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner ufficiale – China Travel Online inviterà fino a 50 buyer cinesi per fare networking e stabilire nuove opportunità professionali con operatori e destinazioni internazionali durante il Wtm Virtual che si svolgerà l’8 e il 9 novembre.

China Travel Online darà il suo contributo anche all’organizzazione del Wtm China Forum previsto per il primo giorno del Wtm London – che si svolgerà come evento fisico dall’1 al 3 novembre presso l’ExCel London – per esplorare le questioni chiave e le sfide per il mercato outbound cinese in rapida crescita – che è il più grande del mondo.

Marcus Lee, amministratore delegato di China Travel Online, ha dichiarato che «la nostra azienda era ansiosa di lavorare con Wtm London per le opportunità globali di una partnership così importante. Diventare partner acquirente e media partner di Wtm Londra per la Cina, ci consentirà di aiutare molti buyer cinesi a stabilire nuovi contatti commerciali e concludere affari importanti mentre l’industria dei viaggi cerca di ricostruirsi nel 2022. China Travel Online è un portale leader che collega i tour operator cinesi che operano outbound con professionisti del turismo ad aziende di tutto il mondo, quindi questa partnership amplierà la nostra portata in Asia, Africa, Europa, America e aiuterà anche il settore riprendersi».

Entusiasta dell’accordo anche Simon Press, direttore della fiera Wtm di Londra, che ha spiegato la decisione dicendo che «abbiamo visto crescere la partecipazione delle aziende cinesi di viaggi e turismo nel corso degli anni e l’anno scorso, al Wtm Virtual, abbiamo tenuto un dibattito online molto interessante con i migliori esperti di turismo cinese. Sull’onda di quel successo stiamo costruendo questa nuova partnership nel 2021 e non vediamo l’ora di accogliere i buyer cinesi al Wtm Virtual. Inoltre, il Wtm China Forum sarà un evento imperdibile per chiunque nel settore sia interessato al mercato outbound cinese».

È evidente che, date le condizioni del travel internazionale e le frontiere ancora chiuse con Pechino, le opportunità date dal turismo cinese in uscita sono tutte in prospettiva e a medio-lungo termine. Press infatti aggiunge: «Mentre il commercio globale dei viaggi si riunisce a novembre per riconnettersi, ricostruire e innovare, la nostra partnership con China Travel Online aiuterà capitalizzare enormi opportunità di business nel 2022 e nel 2023»