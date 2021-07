Wtm London 2021, aperte le registrazioni per il format ibrido













Sono aperte le registrazioni per il Wtm London 2021, che si terrà per la prima volta in un formato ibrido innovativo. L’evento fisico, infatti, si svolgerà all’ExCeL di Londra da lunedì 1 novembre a mercoledì 3 novembre 2021 e sarà seguito dall’evento Wtm Virtual programmato per l’8-9 novembre 2021.

Il Wtm London 2021 – di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner ufficiale – vuole essere una delle prime opportunità chiave per coloro che lavorano nel mondo dei viaggi e del turismo di riunirsi di persona mentre l’industria intraprende la strada della ripresa.

Il nuovo formato ibrido, spiegano gli organizzatori, significa che acquirenti ed espositori saranno in grado di condurre affari “faccia a faccia” – quindi l’elemento virtuale consente alle aziende e alle organizzazioni di aumentare la consapevolezza del proprio marchio e unirsi alle opportunità di networking – anche se non sono in grado di partecipare fisicamente alla fiera. Un vantaggio importante è il fatto che tutti gli espositori che esporranno all’evento fisico saranno automaticamente inclusi in Wtm Virtual come parte del loro pacchetto.

L’evento fisico presenterà tutti gli elementi per i quali il Wtm London è diventato famoso, tra cui il Summit dei ministri Unwto e i Premi per il turismo responsabile, i relatori principali, i seminari, il networking di velocità, la ricerca e le tendenze; il Travel Forward – l’evento sulla tecnologia di viaggio. Ci saranno anche opportunità di networking esclusive per gli acquirenti senior per fare affari.

Come spiega Simon Press, senior director di Wtm London: «Il Wtm London è sempre un momento cruciale per l’industria di riunirsi, al fine di pianificare, fare rete e generare idee. Quest’anno è più che mai fondamentale incontrarsi faccia a faccia, rinnovare i rapporti commerciali e stringere nuove partnership mentre cerchiamo tutti di riprenderci».