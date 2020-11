Wtm Latin America si terrà live a San Paolo a giugno 2021

Wtm Latin America ha annunciato le sue nuove date nel 2021. L’evento è stato spostato dall’aprile del prossimo anno al 23-25 ​​giugno 2021, sempre presso l’Expo Center Norte a San Paolo.

Dopo esserci consultati con gli espositori e le principali parti interessate, riconosciamo che per organizzare un evento internazionale è necessario avere più tempo per consentire la riapertura delle frontiere e l’eliminazione delle restrizioni di viaggio. È chiaro che il settore dovrà incontrarsi di persona più avanti nel 2021», ha detto Luciane Leite, exhibition director delal manifestazione di Reed Exhibitions.

Gli eventi su larga scala sono soggetti a linee guida e normative nazionali e locali in continua evoluzione, ha proseguito la manager. «La nostra priorità è fare tutto il possibile per offrire un evento faccia a faccia coinvolgente e sicuro a giugno, che dia ai nostri espositori e visitatori il tempo aggiuntivo per adattarsi e continuare il percorso verso la ripresa. Ora più che mai c’è un forte bisogno di riunirsi, connettersi e fare affari. Niente può sostituire completamente gli incontri “live”, e non vediamo l’ora di creare nuove opportunità, ricostruendo quelle esistenti e preparando un evento ancora più rilevante per l’intera filiera turistica».