Wtm Latin America, edizione virtuale dal 10 al 12 agosto 2021













Anche per quest’anno il Wtm Latin America sarà allestito in edizione digitale, dal 10 al 12 agosto 2021, spostando al 2022 la ripresa del format in presenza. Una decisione motivata dall’attuale critica situazione pandemica in Brasile e in altre aree sud americane.

Utilizzando tutta l’esperienza di altri eventi virtuali tenuti nell’ultimo anno da Reed Exhibitions, Wtm Latin America Virtual intende comunque assicurare la piena funzionalità concentrandosi su incontri in streaming che possano comunque generare affari e contratti grazie alla condivisione di una specifica piattaforma tra espositori, agenti di viaggi, acquirenti e visitatori.

Il responsabile marketing di Wtm Latin America, Thais Del Ben, spiega: «Grazie alla sua esperienza ormai consolidata, Reed Exhibitions ci ha permesso di costruire soluzioni e risultati che creano relazioni e generano contatti attraverso una piattaforma che consentirà di pianificare riunioni virtuali, in base ai profili di interesse che ogni partecipante completerà al momento della registrazione. Ogni riunione durerà 30 minuti e ospiterà fino a sei partecipanti per sala».

Per supportare al meglio coloro che sono interessati a una partecipazione, nei prossimi mesi lo staff di Wtm Latin America Virtual lancerà un format educativo, per diffondere consigli su come accreditarsi per partecipare all’evento virtuale e come ottenere il meglio dalla piattaforma. Il contenuto sarà disponibile in tre lingue inglese, portoghese e spagnolo.

L’evento virtuale del Wtm Latin America sarà caratterizzato anche da conferenze qualificate, che incoraggiano la discussione e lo sviluppo del settore dei viaggi e del turismo. Considerando le sfide di questo nuovo scenario, i colloqui si concentreranno su argomenti di grande rilevanza per il turismo, come: Tendenze post-Covid, Donne nel turismo, Turismo responsabile e Tecnologia. L’accesso al contenuto sarà gratuito.