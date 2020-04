Wtm lancia Global Hub: online tutti gli eventi e il business

Al via il 23 aprile il nuovo portale online di Wtm. Si chiama Wtm Global Hub e vuole connettere e supportare i professionisti del settore dei viaggi in tutto il mondo. Sulla piattaforma ci saranno le ultime indicazioni per aiutare gli espositori, i buyer e i professionisti del settore dei viaggi ad affrontare le sfide della pandemia globale di coronavirus.

Wtm Portfolio – il brand principale che riunisce Wtm London, Wtm Latin America, Arabian Travel Market, Wtm Africa, Travel Forward – sta attingendo alla sua rete globale di esperti per creare contenuti per l’hub.

La piattaforma – tradotta anche in spagnolo e portoghese – sarà regolarmente aggiornata per far fronte alle esigenze in evoluzione e per condividere idee su come prepararsi alla ripartenza.

«Stiamo vivendo un periodo fuori dall’ordinario e il team Wtm è impegnato a supportare l’industria dei viaggi che deve adattarsi alle sfide imposte dal coronavirus e si prepara al recupero – dichiara Claude Blanc, direttore Wtm Portfolio – I nostri eventi annuali mettono in relazione 110mila professionisti del settore provenienti da 182 paesi, offrendo opportunità commerciali e approfondimenti. Stiamo aumentando gli appuntamenti online face-to-face e ora aggiungiamo il supporto di Wtm Global Hub».

Tra i momenti salienti del lancio della piattaforma, il webinar di Oxford Economics, che prevede che la pandemia porterà a una riduzione del Pil globale del 7% nella prima metà del 2020, ma che risalirà nel secondo semestre per chiudere l’anno a -2,8% circa.

Durante il webinar, Oxford Economics si concentrerà sugli effetti che il Covid-19 sta avendo sui viaggi e turismo in tutto il mondo e i partecipanti potranno porre domande. Un secondo webinar sarà tenuto da Simon Calder, noto giornalista di viaggi britannico. Il terzo webinar vedrà la partecipazione di Jeremy Jauncey, fondatore e amministratore delegato del sito web di viaggi Beautiful Destinations, esperto di social media e contenuti.

Wtm Global Hub comprenderà sette diverse sezioni:

Virtual Events : webinar interattivi con consigli essenziali per aiutare le aziende di viaggi ad affrontare la crisi attuale e il futuro

: webinar interattivi con consigli essenziali per aiutare le aziende di viaggi ad affrontare la crisi attuale e il futuro Podcast : discussioni guidate da esperti con approfondimenti

: discussioni guidate da esperti con approfondimenti On demand : libreria di video di relatori del settore e professionisti

: libreria di video di relatori del settore e professionisti Blog : articoli con aggiornamenti e tendenze

: articoli con aggiornamenti e tendenze Responsible Tourism : elemento centrale degli eventi Wtm tradizionali

: elemento centrale degli eventi Wtm tradizionali Travel Technology : per tenersi al passo con gli sviluppi

: per tenersi al passo con gli sviluppi Your Travel Community: luogo in cui condividere notizie positive dei professionisti dei viaggi su come stanno supportando l’industria nel mondo.

«Webinar, podcast, video, notizie e blog di figure chiave del settore forniranno ai professionisti del viaggio moltissime informazioni, consigli e supporto per far fronte all’attuale crisi e pianificare in anticipo una” nuova normalità – aggiunge Blanc – Viaggeremo di nuovo e ci incontreremo agli eventi Wtm in futuro. Fino a quel momento, Wtm Global Hub ci terrà informati, ispirati e connessi».