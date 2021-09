Wtm 2021, raffica di adesioni dalle destinazioni europee a Londra













Forte presenza europea anche quest’anno al Wtm London, la fiera che si svolge dal primo al 3 novembre 2021, e che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner ufficiale dell’evento.

La manifestazione, che si svolgerà all’Excel London, sarà seguita dal Wtm Virtual (8-9 novembre) e vedrà infatti espositori da quasi 20 Paesi europei.

Una delle più grandi delegazioni sarà quella spagnola, con gli enti turistici di regioni come Catalogna, Murcia, Isole Baleari e Canarie; marchi come Tui Espana e Jumbo Tours Espana; e attrazioni come Loro Parque a Tenerife.

Presenti anche gli enti turistici nazionali di altre importanti destinazioni come il Portogallo, Croazia, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Slovenia e Irlanda. E non mancano anche Francia, Grecia, Corfù, Malta, Olanda, Bruxelles, Cipro, Polonia, Bulgaria, Germania, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Slovenia.

Dorota Wojciechowska, direttrice per il Regno Unito e per l’Irlanda dell’Ufficio nazionale del turismo polacco, ha dichiarato: «l’industria dei viaggi polacca è pronta al nuovo inizio del turismo internazionale e vogliamo essere parte di questa ripresa partecipando al World Travel Market di quest’anno. È fondamentale per noi incontrare faccia a faccia i nostri partner britannici e rinnovare i nostri rapporti commerciali mentre cerchiamo di riprenderci. Non vediamo l’ora di accogliere di nuovo tutti i turisti stranieri, in particolare quelli che arrivano dal Regno Unito, motivo per cui sono lieto di promuovere le nostre città e regioni chiave, insieme ai tour operator polacchi, al Wtm a Londra».

Luis Araujo, presidente di Turismo de Portugal, ha dichiarato: «Siamo lieti di partecipare al Wtm quest’anno: è una fantastica opportunità per incontrare tour operator, media, acquirenti e altri delegati e promuovere la variegata offerta del Portogallo. È giunto il momento di andare avanti e di aprirsi, esserci, di tornare dalla pausa e premere play, ricordando il valore unico ed emotivo del viaggio».

Sono stati più di due milioni i britannici che nel 2019 hanno visitato il Portogallo, insieme a 16 milioni di turisti europei stranieri.

Jeroen Roppe, portavoce di Visit Brussels, ha affermato che l’ente turistico ha deciso di partecipare «per mostrare al mondo che Bruxelles è aperta». E ha aggiunto: «siamo ansiosi di offrire ai nostri partner l’opportunità di incontrare i clienti». I tassi di occupazione degli hotel nella capitale belga sono scesi a meno del 2% a causa della pandemia, ma il settore si sta riprendendo, in gran parte grazie ai visitatori francesi e tedeschi. Il Regno Unito è invece il sesto mercato turistico per Bruxelles, ed ha fatto registrare 450.000 pernottamenti nel 2019. La presenza al Wtm di Londra consentirà ai partner dello stand di confermare i contratti già in essere e stabilire nuovi contatti con professionisti di tutto il mondo, ha aggiunto Roppe.

Darija Reic, direttrice dell’ ufficio di rappresentanza del Regno Unito del Croatian National Tourism Board, ha dichiarato: «non vediamo l’ora di incontrare i nostri partner commerciali e conoscerne di nuovi, oltre a discutere di nuovi modi di lavorare insieme per rendere la Croazia ancora più attraente e accessibile ai viaggiatori del Regno Unito. Un totale di 4,3 milioni di turisti hanno visitato la Croazia nell’agosto 2021, con un aumento del 59% rispetto al 2020 e dell’86% rispetto ad agosto 2019. Finora i nostri dati sono abbastanza positivi e sono sicura che il Wtm London ci aiuterà a promuovere ancora di più la Croazia».

Simon Press, direttore del Wtm London & Travel Forward Exhibition, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di dare il bentornato a così tanti espositori europei al Wtm mentre l’industria dei viaggi si ricostruisce. Saranno presenti enti turistici, società alberghiere, dmc,e tanti altri rappresentanti del settore, tutti desiderosi di creare nuove partnership e riaffermare le relazioni esistenti mentre ci prepariamo alla ripresa. I nostri pacchetti per espositori offrono il meglio di entrambi i mondi in quanto gli espositori avranno uno stand all’ExCeL London e una presenza globale la settimana successiva, in modo che possano ricostruire connessioni con contatti consolidati e generare nuovi contatti da tutto il mondo».