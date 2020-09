Wte, presentata la candidatura del Tevere come sito Unesco

Il “biondo” Tevere, celebrato da scrittori latini e immortalato in centinaia di film, aspira a diventare sito Unesco e la sua candidatura è stata ufficializzata durante il Wte in svolgimento a Roma, con la presentazione del Tevere Day, manifestazione che si terrà nella capitale il 4 ottobre prossimo.

Per celebrare il fiume di Roma (e non solo…), un ricco programma di mostre, passeggiate del Touring Club, escursioni in barca, esibizioni sportive e visita ai nuovi scavi dell’Emporium a Testaccio aperti per l’occasione.

Una candidatura patrocinata dalla Regione Lazio e dalla stessa Sindaca Virginia Raggi e illustrata dal Presidente del Tevere Day, Alberto Acciari che ha evidenziato come «Il progetto Tevere Day è stato voluto dagli stessi cittadini ed è una iniziativa per i cittadini. Questo fiume è la storia della capitale, un contenitore di arte, cultura, ma anche un Parco, in altre parole una risorsa per la regione e per Roma. La candidatura a Patrimonio Unesco ci spinge a moltiplicare i nostri sforzi organizzativi per festeggiare degnamente un simbolo della storia romana e farlo diventare anche un asset turistico di eccellenza».

Non a caso il sottosegretario all’ambiente, Roberto Morassut, presente all’illustrazione del programma Tevere Day ha enfatizzato le molteplici risorse di questo fiume che può realmente diventare non solo un punto di forza dell’offerta turistica di Roma, ma anche un simbolo della ricchezza paesaggistica del nostro paese.