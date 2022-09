Wte 2022 al via: Verona ospita il mondo Unesco

Tutto pronto a Verona per la tredicesima edizione del Wte – World Tourism Event, il salone dei beni patrimonio mondiale dell’Unesco, che si svolgerà dal 15 al 17 settembre nello storico Palazzo della Gran Guardia. Il format, ormai consolidato, prevede la Borsa internazionale degli operatori del turismo, momento di contatto tra strutture ricettive, enti del turismo, istituzioni, agenzie di viaggi e tour operator per lo scambio tra domanda e offerta, organizzata in collaborazione con Enit.

Il Salone presenta, quindi, al grande pubblico i siti Unesco italiani e di altri Paesi del mondo, nell’ampio spazio espositivo in cui sarà possibile avere informazioni e proposte di viaggio. A corollario, non mancherà l’approfondimento scientifico grazie al ricco programma di incontri organizzato nell’arco della tre-giorni.

In occasione del Wte 2022 saranno presenti a Verona 70 tour operator specializzati, provenienti da Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Germania, Austria, Gran Bretagna, Svizzera, Stati Uniti e Israele, oltre che dall’Italia, grazie anche alla collaborazione della Camera di Commercio di Verona, che ha contribuito dal punto di vista economico e organizzativo all’ospitalità.

Nella giornata iniziale dell’evento, i buyer avranno occasione di partecipare al workshop B2B, mentre il giorno successivo potranno conoscere e apprezzare il territorio di Verona e del Garda, della Valpolicella, del Soave – Est Veronese, della Lessinia e della Pianura dei Dogi, nell’ambito dei tre tour “Destinazione Verona e la sua offerta turistica” organizzati dalla stessa Camera di Commercio. Gli ospiti avranno, quindi, l’opportunità di visitare la Collezione di Casa Maffei e sarà loro presentato il calendario della stagione 2023 della Fondazione Arena di Verona.

Saranno 80, invece, i beni patrimonio mondiale presenti nell’area espositiva del Salone, aperta a ingresso gratuito tutte e tre i giorni. Tra questi i siti Unesco di Veneto, Lazio, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Campania, Marche e Toscana, oltre al Parco dell’Aspromonte e a Roma, Assisi, Ferrara, Brescia, Cremona, Ravenna, Urbino, Napoli, Barumini, Dall’estero, invece, Gran Canaria, Malta, Romania, Cuba, Giordania, San Marino.