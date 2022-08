World Wellness Weekend, lezioni e attività gratuite in 140 Paesi

Tutto pronto alle Isole Fiji per la sesta edizione del World Wellness Weekend (nome in codice “www”) che si terrà dal 16 al 18 settembre prossimi con il tema trainante Living well together, coordinato da 150 volontari provenienti da tutto il mondo.

L’evento coinvolgerà oltre 900 città da Bruxelles a Winnipeg, con 4.000 sedi partecipanti in 140 Paesi che saranno accessibili sulla World Wellness Map per consentire a milioni di persone di trovare attività di gruppo, lezioni e workshop divertenti, gratuiti e inclusivi vicino a loro, per divertirsi con amici e familiari.

Professionisti e sedi possono iscriversi su wellmap.org. Sempre tramite questo sito in 18 lingue gli utenti potranno programmare lezioni di gruppo gratuite dal 16 al 18 settembre presso strutture, parchi e aree ricreative. La ricerca può essere effettuata tramite la città o facendo clic direttamente sul tipo di corso o lezione.

Il sistema individua istantaneamente i luoghi nelle vicinanze, con la descrizione delle attività e la prenotazione in anticipo (in caso di posti liberi limitati). Sono previste lezioni di yoga, sessioni di fitness, rilassamento guidato e meditazioni che promuovono “la pace interiore e la pace nel mondo”.

In programma anche un webinar sulla consapevolezza del cancro a cura di Wellness For Cancer, supportato da Immunocologie; e ancora attività di benessere alle terme, cerimonie tradizionali di calore nelle saune con il supporto dell’Associazione Internazionale delle Saune; la partecipazione virtuale alla piantumazione di alberi in Brasile e Vietnam, lezioni di samba o flamenco.

Nel corso del World Wellness Weekend tutti sono incoraggiati a trovare un compagno di fitness (o un “compagno di benessere”) per fissare obiettivi e mantenere la rotta verso una vita più lunga, più sana e più felice.

In collaborazione con l’Associazione Turismo del Benessere, i funzionari della città e gli uffici dei visitatori stanno promuovendo esperienze benessere da provare e pacchetti “weekend del benessere” per attirare visitatori. Tra le municipalità attive, Alassio, Firenze, Hué, Marbella, Niederbronn-Les-Bains, Punta Cana, Ubud, Val di Fiemme.

Www è aggregata all’Onu dal 2017, sostiene l’Sdg 3 “Buona Salute e Benessere per Tutti” ed è uno dei partner della Settimana Europea dello Sport organizzata dal Commissione europea.

Le sedi che offriranno tre o più lezioni gratuite riceveranno il badge Campione del Benessere 2022.