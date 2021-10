World Travel Awards, in Asia premiate la business class e la cabin crew Royal Brunei













Royal Brunei è stata eletta compagnia aerea leader in Asia: Business Class e Asia’s Leading Cabin Crew 2021 ai World Travel Awards.

“Siamo orgogliosi che la calda e genuina ospitalità del Brunei – scrive in una nota il vettore – abbia lasciato un’impressione duratura su tutti coloro che hanno votato per noi. Estendiamo i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti i nostri ospiti, amici e fan per continuo supporto”.

Royal Brunei ha ricevuto le nomination per le stesse categorie anche a livello mondiale: le votazioni sono aperte fino al 25 ottobre.