World Travel Awards, il Portogallo è ancora la migliore destinazione d’Europa

Per il quarto anno consecutivo, il Portogallo è stato eletto migliore destinazione in Europa nell’edizione 2020 dei World Travel Awards, gli Oscar del turismo. Il riconoscimento viene assegnato da professionisti del settore e, quest’anno, la cerimonia si è svolta in maniera virtuale.

Da nord a sud, l’intero Portogallo è stato premiato ai World Travel Awards: la città di Porto ha vinto il premio come migliore city break in Europa; Lisbona si è distinta come la migliore destinazione europea per le crociere e l’Algarve è di nuovo la migliore destinazione balneare d’Europa. Il Paese lusitano ottiene così un totale di 27 riconoscimenti attribuiti nelle varie categorie.

«È con particolare orgoglio che abbiamo ricevuto questo premio, in un anno così atipico – ha affermato il segretario di Stato per il turismo, Rita Marques – È l’ennesima prova della fiducia internazionale nella nostra destinazione».

Per quanto riguarda, invece, l’edizione mondiale la votazione è terminata e il 27 novembre verranno resi noti i risultati.

Di seguito è riportato l’elenco completo dei 27 riconoscimenti ottenuti dal Portogallo ai World Travel Awards 2020 – Edizione Europa:

1) Migliore Destinazione Europea per turismo d’avventura: Azzorre

2) Migliore Attrazione Turistica d’avventura in Europa: Passerrelle di Paiva (Geoparco di Arouca, Patrimonio Unesco), Portogallo

3) Migliore Compagnia Aerea per l’Africa in Europa: Tap Air Portugal

4) Migliore Compagnia Aerea per il Sud America in Europa: Tap Air Portugal

5) Migliore All-Inclusive Resort in Europa: Pestana Porto Santo All Inclusive Beach & Spa Resort, Portogallo

6) Migliore Destinazione Balneare in Europa: Algarve, Portogallo

7) Migliore Boutique Hotel in Europa: Sublime Comporta, Portogallo

8) Migliore City Break in Europa: Porto, Portogallo

9) Migliore Ente del Turismo in Europa: Turismo de Lisboa

10) Migliore Destinazione per le crociere in Europa: Lisbona, Portogallo

11) Migliore Porto per Crociera in Europa: Lisbon Cruise Port, Portogallo

12) Migliore Design Hotel in Europa: 1908 Lisboa Hotel, Portogallo

13) Migliore Destinazione in Europa: Portogallo

14) Migliore Magazine da viaggio in Europa: Up Magazine (Tap Air Portugal)

15) Migliore Destinazione Insulare in Europa: Madeira

16) Migliore Resort su un’isola in Europa: Vila Baleira Resort

17) Migliore Lifestyle Hotel in Europa: Pestana CR7 Lisboa, Lifestyle Hotel, Portogallo

18) Migliore Lifestyle Resort in Europa: Conrad Algarve, Portogallo

19) Migliore Boutique Hotel di Lusso in Europa: Valverde Hotel, Portogallo

20) Migliore Luxury Hotel in Europa: Belmond Reid’s Palace, Portogallo

21) Migliore Resort & Villas di lusso in Europa: Dunas Douradas Beach Club SA, Portogallo

22) Migliore Progetto di Sviluppo del Turismo in Europa: Dark Sky Alqueva, Portogallo e Spagna

23) Migliore Wine Hotel in Europa: L’and Vineyards, Portogallo

24) Migliore Resort romantico in Europa: Monte Santo Resort, Portogallo

25) Premio per Turismo Responsabile in Europa: Dark Sky Alqueva, Portogallo e Spagna

26) Migliore Società di Gestione Alberghiera in Europa: Amazing Evolution Management

27) Migliore Operatore di Boutique Hotel in Europa: Amazing Evolution Management