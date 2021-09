World Tourism Day 2021 tra ripartenza e inclusività













Non lasciare indietro nessuno (Leave No One Behind), in nome di un turismo più inclusivo, che sia da stimolo alla crescita non solo economica, ma anche sociale nelle diverse economie del mondo. È il messaggio, nonchè l’auspicio, della 20° Giornata Mondiale del Turismo, celebrata oggi dal Unwto.

La cerimonia, tra coreografie coloratissime, e dibattiti sulle strategie e il ruolo del turismo nel futuro, si è tenuta quest’anno in Costa D’avorio, a Cocody.

Il sindaco Jean-Marc Yacé, ha dato il via alla serata, mettendo subito l’accento sulle opportunità che il settore turistico può rappresentare per l’economia di un Paese come il suo, duramente colpito dalla pandemia da Covid-19, ma che grazie ai vaccini sta lentamente risalendo la china, e vede nuove opportunità, anche grazie al turismo.

Presenti alla serata anche Primo Ministro della Costa D’avorio Patrick Achi, oltre che i rappresentanti di molti Paesi Africani come Ciad, Nigeria, Zambia, Ghana, e Tanzania.

L’impatto sociale che la pandemia ha avuto su tutte le nazioni è stato enorme, e sono state messe alla prova sia le economie più avanzate che quelle in via di sviluppo, ma le conseguenze più preoccupanti sono indubbiamente ricadute sulle economie più fragili e sui gruppi più emarginati, motico per cui la Giornata mondiale del turismo, che le Nazioni unite celebrano ogni 27 settembre, è dedicata quest’anno ad un turismo che aiuti una crescita inclusiva (“Tourism for Inclusive Growth”).

«In questa giornata -riaffermiamo la nostra promessa che, mentre andiamo avanti e lavoriamo per costruire un mondo più prospero e pacifico attraverso il turismo, non lasceremo indietro nessuno (Leave No One Behind)- ha dichiarato il segretario generale dell’Unwto Zurab Pololikashvili– è un impegno tempestivo e necessario».

Tra gli ospiti della cerimonia, presente anche l’ex calciatore del Chelsea e della Costa d’Avorio Didier Drogba, che ha firmato un Memorandum of Understanding con il Unwtwo per promuovere lo sport e il turismo come settori chiavi per prealizzare molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’auspicio del Unwto è che la ripartenza del turismo aiuti a rilanciare la ripresa e la crescita e, soprattutto, che i benefici derivanti dal settore siano ampiamente ed equamente distribuiti, dando importanza anche al ruolo sociale del turismo.