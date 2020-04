World Routes 2020 Milano si svolgerà dal 14 al 16 novembre

È stata posticipata a novembre World Routes 2020, la manifestazione dedicata al settore aviation che riunisce compagnie aeree, aeroporti e tourism authority di tutto il mondo, che in un primo momento avrebbe dovute tenersi a Milano dal 5 all’8 settembre. Le nuove date, secondo quanto ha annunciato la stessa World Routes, saranno dal 14 al 16 novembre, e vedranno sempre la partnership come ente organizzatore e ospitante di Sea.

Tutti i contratti e i pagamenti già effettuati dai delegati per partecipare all’evento di settembre, sottolinea una nota, conserveranno comunque la loro validità per le nuove date.

«Ci dispiace moltissimo aver dovuto rimandare World Routes, ma d’accordo con il nostro host Sea, siamo sciuri che sia stata la decisione giusta. La salute e la sicurezza del nostro staff e dei delegati sono la cosa più importante – ha commentato Steven Small, director of events for Routes – Siamo sicuri che lo svolgimento all’inizio di ottobre di Routes Asia, e quello un mese più tardi di World Routes, saranno il palcoscenico ideale per la ripresa del settore».