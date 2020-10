World Explorer svela il programma Travel Consultant nel webinar del 4 novembre

World Explorer Travel Consultant, progetto nato a seguito di un periodo di attento studio del comparto turistico italiano che si trova ora a reinventarsi e a plasmarsi per tentare di superare una crisi senza precedenti, si presenta al mercato svelando i dettagli del suo programma di partnership.

Il progetto World Explorer – che sarà appunto presentato durante il webinar di mercoledì 4 novembre – ha l’obiettivo di supportare strutturalmente gli agenti di viaggi che desiderano incrementare e seguire il proprio portfolio di clienti al di fuori dei rigidi schemi della vendita classica di agenzia, eliminando i costi e gli investimenti fissi, oltre alla classica gestione amministrativa di una società. Non prevede contributi iniziali, canoni annuali o mensili.

La partnership non ha né la filosofia del network, né quella dei classici circuiti dei consulenti di viaggi. Gli agenti che diventeranno partner manterranno una propria identità, brand e domini web che si sono costruiti negli anni in modo da non andare a snaturare la propria persona e la propria attività.

Un altra grande differenza è la possibilità di intraprendere il ruolo del consulente in qualità di organizzatori di viaggi. Il programma elimina la classica commissione fissa e si riceve un compenso basato sulla suddivisione del margine operativo lordo.