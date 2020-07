World Explorer riparte dalla campagna promozionale #backtoexplore

Il tour operator World Explorer riparte da #backtoexplore, la nuova campagna promozionale pensata soprattutto per incentivare le prenotazioni: per quelle effettuate entro il 30 ottobre 2020 per partenze fino a giugno 2021 è previsto l’annullamento, fino a 30 giorni dalla partenza, senza penali.

«Dopo aver lanciato in questi mesi varie iniziative come webinar, piano editoriale, portale agenti, che hanno permesso alle agenzie di formarsi ma anche di non rimanere fermi e comunicare – spiega Alessandro Simonetti, titolare World Explorer – abbiamo studiato e messo in atto una campagna promozionale estremamente duttile che potesse rispondere all’incertezza che sta colpendo il comparto turistico».

L’offerta promozionale è valida anche per le partenze di Natale e Capodanno di tutti i brand del gruppo con particolare attenzione a Sea Explorer che ha già messo in programma i pacchetti Capodanno alle Maldive. Per quanto riguarda la programmazione 2021, inoltre, African Explorer ha appena lanciato i nuovi tour individuali, su misura e viaggi di nozze fino a Dicembre 2021.

«#backtoexplore è stata ideata pensando alla domanda e all’offerta in questo momento delicato – aggiunge Claudio Benvegnù, sales and marketing specialist del t.o. – da un lato i viaggiatori che non vogliono aspettare e desiderano prenotare alla migliore tariffa ma sempre avendo delle garanzie; dall’altro le agenzie di viaggi che hanno il bisogno di gestire autonomamente gli incassi oltre a confermare, a discapito del web, l’importanza di rivolgersi ai professionisti del settore».

Nel dettaglio la formula #backtoexplore include: l’assistenza h24, 7 giorni su 7, zero acconti (se non nel caso siano necessari prepagamenti di servizi speciali o tariffe aeree particolari) e saldo a 30 giorni dalla data di partenza (fino a quella data gli acconti possono rimanere nelle casse delle agenzie); cancellazioni per viaggi all’estero fino a 30 giorni dalla data di partenza senza penali o voucher e cancellazioni per effetto di restrizioni dovuto al Covid-19 senza penali o voucher.