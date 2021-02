World Explorer investe nel commerciale: partnership con Trust Force













Nonostante l’incertezza rispetto alla possibilità o meno di effettuare un viaggio, World Explorer investe nel trade e nelle agenzie di viaggi attraverso la nuova partnership con Trust Force che permetterà all’operatore di essere più vicino alle adv grazie al nuovo team di promotori commerciali che coprirà la maggior parte del territorio italiano.

Questa distribuzione capillare permetterà a World Explorer di affiancare alle agenzie, in maniera più ravvicinata, un team di persone competenti per supportarle in queso momento così difficile e delicato per il turismo.

Il nuovo team di commerciali è formato nello specifico da: Claudio Fine per la regione Lazio; Massimiliano Fusco per la Toscana; Marco Comelli per l’area Lombardia ovest; Massimo Tivioli per l’area Lombardia est; Vittorio Benvenuto perle regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; Maurizio Li Cauli per le regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; Roberto Carone per le regioni Puglia e Basilicata; e Filippo Dimarzo per la Sicilia.