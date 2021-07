Workin’ Glamp, ora Club del Sole lancia gli eventi open air













Presentato presso il Desenzano Glam Village il nuovo format Workin’ Glamp firmato Club del Sole e dedicato al mondo del business travel. I camping Village Club del Sole non rappresentano più solo la fuga dalla città, il contatto con la natura e il riparo dallo stress ma anche una innovativa location dove aziende e tour operator specializzati potranno organizzare meeting, congressi, incentive ed eventi.

Club del Sole ha infatti lanciato Workin’ Glamp, un sistema di accoglienza appositamente concepito per offrire alla clientela business contesti di interazione piacevoli e produttivi ed un sistema di accoglienza studiato ad hoc per soddisfare le richieste di un mercato Mice in ripresa e alla ricerca di connessioni autentiche ed energizzanti.

Club del Sole, leader delle vacanze outdoor al mare con 21 villaggi in Italia su una superficie di quasi 1,7 milioni di mq ed un potenziale di accoglienza di 3 milioni di ospiti all’anno, propone soluzioni di eccellenza per il settore Mice con tempi e spazi a misura d’uomo ed un mix calibrato che affianca impegni di lavoro a sport, relax e benessere.

Villaggi di design immersi nella natura: è questa la filosofia del glamping, il nuovo tipo di ospitalità che coniuga la vita all’aria aperta, tipica delle vacanze outdoor, con il comfort, il lusso e l’ambientazione chic tipica di una struttura alberghiera glamour.

Il Workin’ Glamp di Club del Sole mette a disposizione una serie di servizi mirati come l’ Accommodation esclusive con oltre 8.000 unità abitative non convenzionali immerse nella natura in 7 regioni italiane; dal lodge vista lago e vista mare agli chalet di legno, fino al design moderno delle mobilhome.

Uno spazio Open Air Meeting con format specifici per dedicare le energie al pensiero strategico, alla condi-visione operativa, alla creazione di gruppi ad alta efficacia collaborativa. e l’attività di Team Bonding per connettersi con il proprio team e creare gioco di squadra attraverso le relazioni riscoprendo la semplicità di stare insieme, suonare, preparare un barbecue nella natura.

Club del Sole si avvarrà della collaborazione di partner esperti in attività di formazione e animazione di gruppi aziendali per la realizzazione di proposte e attività che mirano a rafforzare le relazioni all’interno dei team, integrandosi nella natura e con l’offerta turistica del territorio.