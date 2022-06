Workation a 5 stelle: G Rent entra nel capitale di Smace













G Rent Spa, operativa con il marchio Gabetti Short Rent, è entrata nel capitale di Smace, startup che promuove presso le aziende e i loro collaboratori l’utilizzo di strutture ricettive di lusso per l’attività di smart working. La proptech company mette a disposizione di Smace una selezione di immobili eleganti adeguati al telelavoro. Al contempo, la startup offre i propri servizi di marketing e di consulenza per la promozione di tali immobili presso i propri clienti.

“La scelta di investire in Smace – recita una nota – è avvenuta dopo un’attenta analisi delle grandi potenzialità di crescita della piattaforma, anche in considerazione del radicarsi del fenomeno workation, tendenza sorta con la pandemia e oggi diventata per molti dipendenti, manager e professionisti, il modello a cui guardare per trovare l’equilibrio ideale fra impegni lavorativi e vita privata”.

«Siamo orgogliosi di avere portato a termine questa operazione con una società innovativa in cui crediamo molto – commenta Emiliano Di Bartolo, amministratore delegato di G Rent Spa – Il nostro obiettivo è quello di rafforzarne il posizionamento sul mercato attraverso nuove competenze e connessioni, oltre ad apportare una visione strategica di medio e lungo periodo».

«Siamo entusiasti di avere nella compagine sociale Gabetti Short Rent – dichiara Marta Romero, founder di Smace – È un prezioso partner per lanciare i nostri servizi di Hybrid Workplace. Oltre al mercato italiano, la prossima frontiera sarà sicuramente quella internazionale per far vivere ai professionisti stranieri il nostro Paese come meta perfetta per lavorare e vivere esperienze autentiche».