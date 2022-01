Wonder of the Seas entra nella flotta Royal Caribbean













Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande al mondo, è entrata ufficialmente a far parte della flotta di Royal Caribbean International. Debutterà il 4 marzo a Fort Lauderdale, in Florida con crociere di sette notti ai Caraibi, prima di salpare a maggio per l’estate nel Mediterraneo, dove avrà come homeport Barcellona e Civitavecchia (Roma).

La compagnia ha preso in consegna la nave da Chantiers de l’Atlantique, in Francia, dopo tre anni di costruzione, con una cerimonia che si è svolta a Marsiglia. Le ha dato il benvenuto Richard Fain, assieme al presidente e ceo del Gruppo Royal Caribbean Jason Liberty, al presidente e ceo di Royal Caribbean International Michael Bayley e a Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire.

«Wonder of the Seas darà energia alle crociere – ha affermato Liberty – L’aggiunta di questa nave alla nostra flotta spinge l’azienda a continuare a guidare il settore con nuove funzionalità e innovazioni. È un nuovo modo per offrire vacanze memorabili, in modo responsabile, agli ospiti di tutto il mondo».

Bayley ha aggiunto che «la consegna di Wonder of the Seas è il culmine di 30 mesi di lavoro e collaborazione tra oltre 2.000 lavoratori. Oltre a portare le navi della classe Oasis a un nuovo livello di meraviglia, innovazione e avventura, Wonder pone le basi per le vacanze primaverili ed estive che le famiglie e i viaggiatori attendono con impazienza. La combinazione di funzionalità nuove di zecca e attrazioni che portano emozione, intrattenimento, ristorazione e vita notturna senza eguali, la rendono ideale per vacanze ai Caraibi e in Europa.

La quinta nave Oasis di Royal Caribbean, Wonder ha otto quartieri.

Suite Neighborhood, l’ottavo e nuovo quartiere, offre agli ospiti della Royal Suite Class una Suite Sun Deck sopraelevata in una nuova posizione, completa di piscina, bar e numerosi lettini e angoli per rilassarsi; insieme a luoghi come Coastal Kitchen, il ristorante privato; inoltre ha la Suite Lounge e la più grande Ultimate Family Suite, che può ospitare una famiglia di 10 persone.

The Mason Jar Southern Restaurant & Bar serve piatti del sud per brunch, cena e pasti a notte tarda, tra cui johnnycakes salati, pollo fritto del sud, bignè di granchio e gamberetti e grana. Tutto accompagnato da musica country dal vivo, l’arredamento casual, whisky americani e frullati.

Wonder Playscape è l’area giochi per bambini a tema subacqueo: un’avventura completamente nuova con scivoli, pareti da arrampicata, giochi, un murales touch interattivo ed enigmi fantasiosi.

The Vue Bar è la location per l’happy hour: un nuovo bar a sbalzo che offre viste panoramiche sull’oceano.

Caribbean Pool Deck prevede The Lime & Coconut, insieme al trio di acquascivoli ad alta velocità The Perfect Storm; inoltre, ha il parco acquatico per bambini Splashaway Bay, le casitas, i lettini in piscina e musica dal vivo.

El Loco Fresh è il locale da asporto per piatti messicani, come tacos, burritos e quesadillas su ordinazione. Debutta poi Cantina Fresca, bar dedicato che serve “aguas frescas”, margarita e altri piatti messicani.

Su Wonder of the Seas tornano ristoranti come Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar, la trattoria italiana; lo scivolo più alto del mare, e attrazioni come The Ultimate Abyss.

Gli spazi dedicati ai bambini e ai ragazzi di Adventure Ocean, Social100 e The Patio sono stati rivoluzionati. Inoltre ci sono: il simulatore di surf FlowRider, le pareti gemelle per l’arrampicata su roccia, il quartiere di Central Park con oltre 20.000 piante vere.

Per quanto riguarda il dettaglio degli itinerari, si parte dagli Stati Uniti tra marzo e aprile 2022. Wonder of the Seas salperà da Port Everglades a Fort Lauderdale, con itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con tappe all’isola privata della compagnia Perfect Day at CocoCay e Nassau, Bahamas; Roatan, Honduras; e San Juan, Porto Rico.

A partire da maggio, crociere di 7 notti nel Mediterraneo occidentale da Roma e Barcellona verso Napoli e Firenze, in Italia; Palma di Maiorca, Spagna; e Provenza, Francia.

Poi, a novembre 2022, la nave salperà da Port Canaveral, in Florida, verso Perfect Day at CocoCay e Philipsburg, St. Maarten, a Charlotte Amalie, St. Thomas; e Cozumel, Messico.