Wmf Rimini, l'anteprima del programma 2022













È online l’anteprima del programma formativo del Wmf (We Make Future), il festival sull’innovazione digitale e sociale che quest’anno vede anche la media partnership de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Il 16, 17 e 18 giugno, alla Fiera di Rimini, saranno oltre 60 gli stage formativi a disposizione dei partecipanti e più di 600 gli speaker e gli ospiti da tutto il mondo che condivideranno le loro competenze sui temi del web marketing e dell’innovation. Tra le nuove tematiche anche il metaverso, gli Nft, journalism & publishing.

Sul Mainstage circa 100 talk, roundtable, momenti di show e ospiti del calibro di Mario Calabresi (Chora Media), Pif, Nicola Gratteri, Linda Sarsour, Giorgio Metta (Iit) e robot Sophia.

Accanto all’ideatore del Festival e ceo della sua realtà organizzatrice Search On Media Group, Cosmano Lombardo, torna Diletta Leotta confermata per la co-conduzione per il quarto anno di fila. Sul palco spazio anche Siyabulela Mandela, nipote di Nelson Mandela, il regista di “Sulla mia pelle” Alessio Cremonini, la pesista medaglia d’oro Danielle Frederique Madam, e realtà come Nexi, Intel, Rai e Chora Media, a Carla Leveratto, head of creative works di Google, Gaia Guadagnoli di Microsoft.

Clicca qui per i dettagli.