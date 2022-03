Wmf, i primi 100 speaker del mega evento di Rimini

Sentirsi come l’indimenticabile Sissi, passeggiando in un tripudio di fiori e profumi, è possibile a Merano. Qui infatti si trovano i grandi Giardini di Castel Trauttmansdorff, che furono amati e...

Il National Geographic racconta il mondo femminile in cambiamento in una mostra fotografica che lo ripercorre dall’inizio del Novecento ad oggi, e lo fa nei cinque Village Land of Fashion....