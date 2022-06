Wmf 2022, il futuro del travel passa da robot, criptovalute e Nft













Si è conclusa la decima edizione del Web Marketing Festival – We Make Future di Rimini, organizzato da Search On Media Group e che dalle poche centinaia di presenze del 2013 è passato alle oltre 30mila del 2022.

Media partner della kermesse L’Agenzia di Viaggi Magazine, presente nei saloni fieristici dell’evento condotto dal ceo Cosmano Lombardo che ha visto, tra gli altri, la presenza della giornalista sportiva Diletta Leotta, e messo in scena momenti di spettacolo di assoluto livello con il cantante Irama, Roy Paci, i Queen Mania e le importanti testimonianze del regista Pupi Avati e del procuratore del Tribunale di Catanzaro Nicola Gratteri.

Inclusione prima di tutto, formazione, sostenibilità, e tanta, ma tanta innovazione con al centro le startup, l’editoria e le ultime evoluzioni del seo, il metaverso e la robotica, esaltata dalle prestazioni di Sophia, il robot umanoide più avanzato al mondo giunto direttamente da Hong Kong che in un’intervista ha dichiarato: «I robot possono facilitare la vita agli esseri umani, prendendosi carico di attività pericolose o noiose. I robot sono strumenti e sono lontani dal rimpiazzare gli esseri umani. Aiuteranno tutti a raggiungere grandi obiettivi».

Speech a profusione, durante la tre giorni, sul metaverso, sempre più al centro anche nel mondo del turismo con i primi esperimenti di player come Emirates, Alpitour, Qatar Airways. E ancora, numerosi focus sono stati dedicati agli Nft (ovvero non fungible token), che non vanno assolutamente visti “come moda del momento ma come realtà in grado di guardare già oltre facendoci intuire quanto saranno pervasivi nella quotidianità e nelle relazioni sociali”, scrive l’advisor Roberto Garavaglia nel suo libro “Tutto sugli Nft” disponibile in fiera con Hoepli.

Fino alle criptovalute e, dunque, al web 3, «evoluzione naturale del web 1 e 2 – ha commentato Gianluigi Ballarani, founder di Hudi, piattaforma basata sulla blockchain che permette agli utenti di monetizzare con i propri dati – Se le membership posso farle con il web 3, come ad esempio con i fan token che danno sempre più potere alla community di riferimento, perché devo farle in web 2?».

Ben sei, infine, i progetti protagonisti della Startup Competition, competizione internazionale che ha messo in palio 800mila euro di montepremi. Il premio del pubblico va a AerariumChain, servizio cloud che supporta le istituzioni nella conservazione del patrimonio e nel fundraising; premio della giuria, invece, a Golee, soluzione che automatizza le attività necessarie per gestire un club sportivo.

«Far crescere le startup significa far crescere i territori, dare inclusione e opportunità ai giovani – ha spiegato Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia Ice – Questa è diventata una missione ormai centrale per l’organizzazione».

«Abbiamo immaginato una Vallata dell’Innovazione che parte dall’Italia e si diffonde costantemente. La visione è precisa e lo è da sempre per il festival: utilizzare la tecnologia e l’innovazione alla luce dell’impatto sociale che vanno a generare», ha concluso Cosmano Lombardo.