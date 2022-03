Wmf 2022, al via la call per la Startup Competition













È partita ufficialmente la call per la decima edizione della Startup Competition Internazionale, una delle numerose iniziative del Wmf, il Web Marketing Festival di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner e che per l’edizione 2022 si ritroverà alla fiera di Rimini dal 16 al 18 giugno, che negli eventi passati ha coinvolto circa 3.300 progetti innovativi.

La finale della competizione per startup vedrà protagonisti progetti tecnologici e digitali da tutto il mondo. Tra le novità c’è anche la possibilità di indicare come la loro idea di business possa contribuire ad affrontare una o più delle 12 sfide del futuro, tra Cities & Communities, Learning & Education, Health, Work, Culture & Travel, Food & Agriculture, Retail & Customer Experience, Marketing, Media & Entertainment, Sport & Events, Finance & Insurance e Life On Planet Earth.

Nell’application, inoltre, le startup potranno indicare anche il loro contributo a uno o più dei 17 Sustainable Development Goals indicati dall’Agenda 2030 dell’Onu.

La call per la Startup Competition rimarrà aperta fino al prossimo 12 maggio. Saranno selezionate startup innovative tecnologiche e digitali da tutto il mondo – già oltre 250 le candidature pervenute – che si sfideranno davanti a una platea composta da investitori, aziende e incubatori italiani e stranieri.

La finale si terrà – come di consueto – sul mainstage del Wmf. Dopo le oltre 3.300 candidature delle scorse edizioni e gli oltre 2 milioni di euro in premio, il 16, 17 e 18 giugno prossimi saliranno sul palco principale del festival le migliori sei startup internazionali selezionate che porteranno il loro progetto innovativo.

«Il Wmf è da sempre un acceleratore di innovazione, un motore che mette al centro il Paese e la costruzione di un futuro migliore insieme a tutti i partecipanti della vita pubblica. Gli ultimi anni ci hanno fatto capire, questa volta forse più di altre, che la cooperazione, il networking e lo scambio dialettico di idee e progetti è il pilastro per risolvere le grandi sfide globali e per guardare con fiducia al futuro. Per tale ragione il Wmf e il World Startup Fest vuole essere sia un punto di riferimento per l’imprenditorialità italiana e internazionale, sia un contenitore di eventi dedicati al mondo delle startup e scaleup, per promuovere l’incontro, la crescita di idee innovative e l’imprenditorialità sociale», ha spiegato Cosmano Lombardo, ceo di Search On e ideatore del Wmf.