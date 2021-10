Wizz Air vola in Giordania da Roma e Milano













Nuovo accordo tra la Giordania e la compagnia aerea low cost Wizz Air, per il lancio di otto nuove rotte che opereranno da e per il Paese e che includono anche i voli da Roma e MIlano in Italia. Lo ha annunciato il ministro del Turismo e delle Antichità, Nayef Hmeidi Al-Fayez, durante una conferenza stampa tenutasi ad Amman, domenica 3 ottobre 2021.

«Siamo lieti di lanciare l’accordo con il vettore low cost internazionale Wizz Air, fiduciosi che avrà un grande impatto sull’aumento del numero di turisti in Giordania nel prossimo futuro», ha dichiarato al Fayez.

L’amministratore delegato del Jordan Tourism Board, Dr. Abed Al Razzaq Arabiyat, ha sottolineato l’importanza di questo accordo Wizz Air, che probabilmente influenzerà positivamente il settore turistico giordano grazie all’aumento di arrivi di varie nazionalità europee e mediorientali.

Il primo atterraggio di Wizz Air nel Regno è previsto per il 15 dicembre 2021.

Saranno otto le diverse rotte lanciate da Wizzair Air. Le prime quattro (Roma, Milano, Vienna, Austria, e Budapest) sono previste per tutto l’anno, ed atterreranno ad Amman all’aeroporto Queen Alia International (QAIA).

A queste vanno aggiunti gli operativi stagionali sull’aeroporto King Hussein (Khia) di Aqaba, da Roma, Budapest, Bucarest, e Vienna.

Parallelamente all’accordo, ci sarà il lancio di diverse campagne di marketing attraverso tutte le piattaforme della compagnia aerea, incluso il sito web e i social media.

Secondo Arabiyat, questa operazione porterà in Giordania circa 167.000 turisti.

Arabiyat ha anche affermato che l’obiettivo principale del Ministero del turismo e delle antichità e dell’Ente per il turismo della Giordania è quello di lavorare a un programma governativo per il triennio 2021-2023 che punta ad attirare turisti attraverso gli accordi con le compagnie aeree low cost oltre ai voli charter.

Dopo il tracollo del numero di turisti causato dal Covid-19, il Regno sta oggi attraversando un nuovo periodo di aumento del numero di turisti, pernottamenti e ricavi. La speranza è di raggiungere gli obiettivi prefissati e i numeri pre-pandemia.

L’amministratore delegato di Wizz Air, Owain Jones, ha dichiarato: «sono lieto di annunciare l’accordo con la Giordania. Sono convinto che queste operazioni supporteranno lo sviluppo del settore del turistico offrendo voli a basso costo e di alta qualità per i passeggeri. I nuovi aeromobili e le nostre potenziali misure protettive garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori e un basso impatto ambientale. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo con un ottimo servizio e un sorriso”.