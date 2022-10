Wizz Air vola da Roma e Bari su Israele

Importante espansione del network di Wizz Air che ha annunciato l’avvio di due nuove rotte in partenza dall’Italia per Israele, che nei prossimi mesi coinvolgeranno gli aeroporti di Roma Fiumicino e Bari, nonché il potenziamento della rotta già operativa tra gli aeroporti di Catania e Tel Aviv, generando nuove opportunità di viaggio a bassissimo costo per tutti i suoi clienti italiani.

I biglietti sono già acquistabili e le nuove rotte, che collegheranno a cadenza bisettimanale l’aeroporto di Roma Fiumicino a Eilat e l’aeroporto di Bari a Tel Aviv, rappresentano un’importante aggiunta al portfolio di destinazioni offerto da Wizz Air. I piani di crescita della compagnia aerea, inoltre, coinvolgeranno anche l’aeroporto di Catania dove la frequenza di collegamento con l’aeroporto di Tel Aviv passerà da due a tre volte a settimana.

Con l’occasione, Wizz Air annuncia l’inaugurazione della nuova stazione di Eilat Ramon, la seconda in Israele, che rafforzerà ulteriormente la presenza del vettore aereo sul territorio, dando impulso al turismo di questo vivace centro balneare all’estremo sud di Israele. Collocata sulle rive del Mar Rosso, Eilat è una meta turistica in ascesa e sempre più apprezzata dai passeggeri giovani e dalle famiglie, capace di soddisfare non solo le esigenze degli appassionati di sport acquatici e non, ma anche dei viaggiatori alla ricerca di relax.

Inoltre Wizz Air, per la massima tranquillità dei passeggeri in questo periodo di incertezza, ricorda che è possibile fruire e aggiungere alla loro prenotazione Wizz Flex, con il quale si acquisisce un ulteriore livello di protezione e scelta di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il volo fino a tre ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo.

Per Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air, «si tratta di entusiasmanti integrazioni alla nostra offerta dall’Italia, che sono anche strettamente collegate a un altro importante traguardo per la compagnia aerea, come l’apertura della nuova stazione di Eilat Ramon. Non vediamo l’ora di portare i nostri passeggeri in una destinazione ricca di attrazioni, panorami spettacolari, siti storici e alcuni dei luoghi più sacri della terra».