Wizz Air si accoda a Ryanair: “Stop alle tasse comunali”













Con 275 rotte ed un’offerta di 10 milioni di posti a bordo Wizz Air si pone tra le prime compagnie aeree operanti in Italia: i numeri e le strategie della aerolinea sono stati illustrati dal presidente del vettore, Robert Carey, ai ministri Enrico Giovannini (ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), Massimo Garavaglia (Turismo) e Giancarlo Giorgietti (Mise). L’incontro però è stato l’occasione per unirsi e rilanciare l’appello di altre compagnie aeree – Ryanair in primis – chiedendo al governo di prendere in considerazione la rimozione, l’abbassamento o la sospensione della tassa comunale di 6,50 euro per ogni passeggero e di pianificare il miglioramento necessario delle infrastrutture aeroportuali per sostenere la futura crescita della compagnia aerea nel paese.

Il presidente ha poi ribadito che i collegamenti aperti da Wizz Air in Italia, che consentono connessioni tra il nostro paese e 35 Paesi nel mondo, si avvalgono di circa 700 dipendenti. Carey ha così sottolineato l’impatto economico significativo sulle regioni di base e sul Paese in generale.

I ministri hanno espresso dichiarazioni di benvenuto in merito alle operazioni di Wizz Air in Italia, dimostrandosi interessati a discutere sulla futura espansione della compagnia aerea. Il presidente Carey ha esposto ai ministri l’intenzione di Wizz Air di diventare tra le più grandi compagnie aeree italiane, raddoppiando la flotta nel Paese (portandola a circa 40 aeromobili basati nella penisola) entro i prossimi tre anni, con particolare attenzione all’accessibilità, all’alta qualità del servizio ai passeggeri, e alla più bassa impronta di CO2 e di rumore.

Ovviamente Carey ha chiesto esplicitamente un consistente supporto da parte dei ministri, anche per standardizzare e unificare, in accordo con gli altri paesi dell’Ue, le misure relative al Covid-19, di modo da aumentare la fiducia dei viaggiatori nel visitare l’Italia.